Slovenka Valentina Triler iz Medvoda nakon prve posete Zanzibaru odlučila je da se tamo preseli - i ostala je. Danas sa suprugom, Zanzibarcem, gradi svoj rizort i uči da je za sreću zapravo potrebno vrlo malo.

Valentina je prvi put otišla na Zanzibar 2021. godine, u vreme epidemije koronavirusa. Dok je ostatak sveta bio pod strogim merama, na ostrvu su turisti bili dobrodošli. Tamo je pronašla ono što joj je do tada nedostajalo - jednostavnost života.

"Nismo radili ništa posebno, samo smo jeli, pili, plivali i igrali karte. Ta jednostavnost mi je tada najviše prijala. Shvatila sam da sam pronašla mesto koje mi odgovara“, priseća se.

Već nakon prve posete rodila se ideja da Zanzibar postane njen dom. Najpre je pokušala da kupi zemlju, zatim je s prijateljicama istraživala razne mogućnosti, a na kraju joj je sudbina donela i neočekivano - brak sa lokalnim stanovnikom. Danas sa mužem živi na krajnjem severu ostrva, u Nungviju, gde vode turistički posao i pripremaju otvaranje sopstvenog rizorta.

"Imaju drugačiji pogled na život"

"Oduvek sam želela da imam nešto svoje, prostor gde mogu da spojim posao i kreativnost. Plan je da do kraja godine otvorimo rizort u kojem bismo, uz smeštaj i izlete, nudili i umetničke radionice i aktivniji vid turizma“, objašnjava.

Život na Zanzibaru, kaže, ne može se porediti sa životom u Sloveniji. Dan počinje rano i završava već oko 18.30, kada pada mrak. Ljudi žive opuštenije, ne planiraju mnogo unapred i sve rešavaju u trenutku.

"Uvek pričam priču o svom mužu. Kad smo se tek upoznali i kada je trebalo da kupi četiri različite vrste eksera u prodavnici, otišao je da kupi svaku vrstu pojedinačno. Nama to deluje apsurdno, ali njima je to sasvim normalno.“

Uopšteno gledano, imaju drugačiji odnos prema životu i žive za danas. Ne razmišljaju o tome šta će doneti sutra. Ako danas ofarbaju drvo, neće se brinuti o tome da li će ga sutra pokvasiti kiša. Čak se i u kancelarijama stvari često odlažu - za jedan dokument morate da idete više puta u istu kancelariju, jer u međuvremenu rade stotinu drugih stvari. Veliki deo stanovništva je neobrazovan.

Snažan uticaj islama

"Ali, primećujem razliku među generacijama – mlađi odrastaju uz internet i YouTube, otvoreniji su i više znaju, dok je moja generacija prilično zaostala. Mnogo toga su preuzeli od svojih baka i deka, razmišljaju veoma stereotipno i tradicionalno. Uticaj muslimanske religije se snažno oseća - nemam ništa protiv toga, ali to je zaista važan faktor koji oblikuje društvo“, kaže Valentina za portal SIOL.

Posebno je zanimljiva uloga žena. Naime, iako brinu o kući i deci, upravo one upravljaju porodičnim finansijama.

"Žene su velike šefice na Zanzibaru! Tanzanija je demokratska zemlja, a na njenom čelu je žena - predsednica Samia. Zato me kolege zovu ‘Samia’ (smeh). I sama sam prilično ‘živahna’, jer bez toga nema reda.“

„Iako žene na Zanzibaru i dalje imaju tradicionalnu ulogu - mnogo dece, kućni poslovi, briga o domu - novac im je obično na prvom mestu. Čak i ako muž radi, a žena ne, ona je ta koja upravlja porodičnim budžetom. A to je, na svoj način, ogromna moć“, kaže Valentina.

Turizam umesto konzumerizma

Kada je reč o ekonomiji, belci imaju kuće za odmor, restorane i prodavnice, ali zvanične funkcije, kancelarije i birokratija ostaju u potpunosti u rukama lokalnog stanovništva.

"I to je logično - to je njihov sistem i njihova zemlja“, objašnjava Valentina. Za razliku od zapadnog sveta, na Zanzibaru nema tržnih centara i konzumerističke svakodnevice.

"Morate se osećati pomalo kao nomad. Nekima se to dopada, nekima ne. Ali poenta je da shvatiš - ne trebaju ti materijalna dobra da bi bio srećan. Sve je u pokretu i dovoljno je da se prepustiš ritmu ostrva“, ističe ona.

