Postoje trenuci u životu koji nas zauvek promene. Za jednu majku, taj trenutak je bio kada su članovi porodice njenog muža odlučili da ne pruže podršku dok je njihova mala ćerka umirala. Iako je tada želela da veruje da će porodica stati uz njih, umesto podrške, dočekala ih je tišina. A sada, kada pokušavaju da se ponovo zbliže, ova majka se pita da li uopšte ima smisla pružiti ruku onima koji su je ostavili u najmračnijem trenutku njenog života.

Tragičan gubitak koji ih je zauvek promenio

Porodica njenog muža nije bila tu za njih dok im je dete umiralo Foto: Shutterstock

Žena iz Sjedinjenih Država, koju ćemo nazvati Maja, podelila je svoju bolnu ispovest. Njena ćerka je preminula u ranom detinjstvu nakon duge i iscrpljujuće bolesti. U mesecima koji su prethodili njenoj smrti, Maja i njen muž su neprestano balansirali između bolnice, kuće i posla, boreći se da ćerki pruže svaki trenutak utehe i ljubavi.

Tokom tog perioda, očekivali su makar moralnu podršku — ali porodica njenog muža ih je potpuno ignorisala. Nisu slali poruke, nisu zvali, nisu dolazili u posete.

- Niko od njih nije ni pitao kako je ona, kako smo mi. Bilo je kao da ne postoji, napisala je Maja.

Ćutanje koje je bolelo više od reči

Kada je njihova ćerka preminula, ni tada niko iz porodice muža nije došao na sahranu. Nisu poslali ni poruku saučešća.

- Taj bol je bio neopisiv, a oni su izabrali da se prave kao da se ništa nije dogodilo, objašnjava ona.

Vremenom su se javili njenom suprugu, ali ona sada ne može da im zaboravi Foto: Shutterstock

U danima tuge, ta tišina je postala još glasnija. Maja je pokušavala da pronađe snagu za svog muža, ali i sama je bila slomljena.

- Osećala sam se kao da su nas izbrisali iz svojih života u trenutku kada nam je bila najpotrebnija podrška.

Pokušaj ponovnog povezivanja, ali prekasno

Godinu dana kasnije, porodica njenog muža odjednom je počela da šalje poruke. Pisali su kako ih "mnogo vole" i kako bi voleli da dođu u posetu. Za Maju, taj nagli pokušaj da se ponašaju kao da ništa nije bilo bio je previše.

- Ne mogu da zaboravim njihovu tišinu kada je moja beba umirala. Ne mogu da se pretvaram da je sve u redu. U meni nema mržnje, ali nema ni prostora za njih, priznala je.

Partner između dve vatre

Njen muž je pokušavao da ostane neutralan, nadajući se da će vreme zalečiti rane. Ali Maja je odlučna: ona odbija da razgovara sa njima, viđa ih ili učestvuje u bilo kakvom kontaktu.

Maja odbija da ima bilo kakav kontakt s njima, ali se pita da li greši Foto: Shutterstock

- Ne želim da moja buduća deca (ako ih budemo imali) ikada budu izložena ljudima koji su mogli tako hladno da ignorišu njihovu sestru.

Da li porodica ima pravo na drugu šansu?

Maja se sada pita da li je pogrešno što ih je potpuno isključila iz svog života. Dok njen muž još uvek traži načine da izgradi mostove, ona veruje da neke izdaje ostavljaju tragove koje ni vreme ne može da izbriše.

Njena priča pokrenula je veliku raspravu na internetu: da li porodica koja vas je napustila u najtežem trenutku zaslužuje još jednu šansu?

