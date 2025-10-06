Slušaj vest

Španjolka Marija Branjas proživela je više od jednog veka istorije – dva svetska rata, Španski građanski rat i pandemije španske groznice i kovida-19 – a gotovo ceo život ostala je bistra i vitalna.

Tri jogurta dnevno mogli bi biti ključ dugog i zdravog života – barem ako je suditi prema iskustvu Marije Branjas Morere, najstarije osobe na svetu do svoje smrti prošle godine u 118. godini života. Naučnici koji su proučavali njen DNK, fiziologiju i prehrambene navike veruju da je upravo redovno konzumiranje probiotičkih jogurta igralo važnu ulogu u njenom zdravom starenju. Iako je Marija svoju dugovečnost pripisivala „sreći i dobrim genima“, istraživači smatraju da je njena svakodnevna navika i te kako imala efekta, piše The Telegraph.

Branjas je gotovo celu deceniju svakodnevno pila tri jogurta, uglavnom obična i bez dodatog šećera. Posebno je volela onaj bogat korisnim bakterijama poput Lactobacillus delbrueckii bulgaricus i Streptococcus thermophilus. Te bakterije poznate su po tome što jačaju crevnu mikrofloru i pomažu u borbi protiv upala.

Analize su pokazale da je biološka starost Marije Branjas bila čak 23 godine manja od njene stvarne dobi. Osim jogurta, unosila je i obilje vlakana – na primer, ujutru kroz smuti od osam različitih žitarica – što je služilo kao prebiotik, odnosno hrana za korisne crevne bakterije. Kombinacija probiotika i prebiotika podstakla je dominaciju korisnih mikroorganizama, posebno roda Bifidobacterium, što je verovatno doprinelo njenoj vitalnosti.

Mediteranska ishrana i zdrave navike

Njen jelovnik bio je primer tradicionalne mediteranske ishrane: puno povrća, voća, orašastih plodova, semenki i maslinovog ulja, uz malo crvenog mesa i prerađene hrane. Izbegavala je alkohol, previše šećera i masnu hranu, a nikada nije pušila. Osim zdrave ishrane, veliku ulogu igrala je i genetika. No, istraživači naglašavaju da kombinacija uravnotežene ishrane, dobrog mikrobioma i urednog načina života može značajno usporiti biološko starenje.

„Naši rezultati pomažu da identifikujemo faktore koji bi mogli pomoći mnogim starijim osobama da žive duže i zdravije“, rekao je doktor Manel Esteljer, rukovodilac studije objavljene u časopisu Cell Reports Medicine.

„Videli smo da izbegavanje alkohola, duvana, previše masti i šećera, uz redovnu konzumaciju jogurta, može imati vrlo pozitivan uticaj na zdravlje i dugovečnost.“

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

