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Kada je Džonika Brej dobila poziv iz vrtića, nije se odmah zabrinula. Već je postalo uobičajeno da se iz vrtića javljaju, nekad zbog izgubljenih stvari, nekad zbog novih projekata, a često i zbog uobičajenih dečjih osipa koji kruže među klincima.

Ipak, ovog puta je brzo podigla slušalicu, za svaki slučaj. I srećom da jeste.

"Zovem vas zbog Stenlija", rekla je upravnica vrtića.

Stenli, najmlađi od njeno četvoro dece, nedavno je napunio pet godina. Bio je u poslednjem polugodištu pre nego što će krenuti u "veliku školu", i dani su se s nestrpljenjem odbrojavali, piše Daily Mail. Ali, dok je upravnica objašnjavala razlog poziva, sve oko nje kao da je usporilo.

Tokom rutinske provere nadzornih kamera, zbog sasvim druge situacije, upravnica je na jednom snimku primetila kako jedna vaspitačica sumnjičavo gleda oko sebe, kao da proverava da li je neko posmatra. Dok su deca, među kojima je bio i Stenli, trčkarala igrajući neku igru, vaspitačica je tri puta namerno pokušala da im podmetne nogu. Trećeg puta je i uspela, a dete koje je palo bio je baš njen Stenli. Pri padu je ogulio lakat.

Jonika se tada setila da je nekoliko dana ranije primetila tu ogrebotinu, ali je Stenli samo odmahnuo rukom i rekao da nije ništa strašno.

Upravnica joj je odmah naglasila da je reagovala brzo: vaspitačica je istog trenutka dobila otkaz, a slučaj nasilja je prijavljen i Ministarstvu obrazovanja, koje je otvorilo istragu.

Deca u vrtiću Foto: Andrey Kuzmin / Alamy / Alamy / Profimedia

Šta se krije iz ljubaznog osmeha

Ali, te večeri, dok je mazila Stenlijev lakat proveravajući kako rana zarasta, Džoniki to jednostavno nije bilo dovoljno.

Morala je da zna ko je osoba koja je povredila njenog sina. Na sreću, Stenli je upamtio njeno ime. I tako je krenula njena lična istraga. Na Fejsbuku je ubrzo pronašla njen profil i ostala zabezeknuta.

"Nisam imala predstavu kako bi neko sposoban za tako nešto trebalo da izgleda, ali... slika na kojoj se smeši, obučena kao da ide na porodični ručak, sa pažljivo ošišanom frizurom i urednom bluzom, prosto me je šokirala", priznaje Džonika.

Iz radoznalosti je proverila i lokalne grupe majki na Fejsbuku i slošilo joj se zbog onoga što je tamo videla. Vaspitačica je tamo nudila usluge čuvanja dece, hvaleći se važećim sertifikatom za rad sa decom (WWCC).

Jonika nije mogla da veruje: roditelji su joj verovali, dovodili je u svoj dom, a da nisu znali šta se krije iza tog osmeha. Tešila se jedino time da je Ministarstvo pokrenulo postupak i da će, uz snimke i jasne dokaze, biti samo pitanje dana kada će joj biti oduzeta dozvola za rad.

Tokom letnjeg raspusta, Ministarstvo obrazovanja ju je, za pohvalu, uredno informisalo o svakom koraku istrage.

Na kraju je saznala da je, prilikom ispitivanja, vaspitačica prvo tvrdila da je sve bio slučajan peh, ali je na kraju ipak priznala da je Stenlija namerno saplela "da bi mu dala lekciju".

"Rekla je da je prethodno upozorila decu da trčanje može biti opasno, ali kada nisu poslušali, rešila je da im 'na delu pokaže' šta može da im se desi", prepričava Džonika. "Besmislen izgovor. Bila sam sigurna da joj to neće proći."

Ali onda je stigla odluka u januaru i šokirala je još jednom.

"Ostavljena joj je dozvola za rad. Zbog njenog dugog radnog staža odlučili su da joj daju još jednu šansu."

Džonika nije mogla da poveruje.

"Snimci su postojali. Priznala je krivicu. Moje dete je bilo povređeno. Kako to nije bilo dovoljno?"DBila je uverena i da to nije prvi put da se nešto slično dogodilo.

Dete povređeno u vrtiću Foto: Shutterstock

Tako je, iznervirana i razočarana, odlučila da ode pravo u policiju. Ali tamo ju je dočekao umorni inspektor, koji je, kako kaže, "delovao kao da jedva čeka penziju". Umesto da odmah pokrene postupak, sat vremena je pokušavao da je odgovori od podnošenja prijave.

"Vaše dete će morati da svedoči pred sudom. Da li ste spremni da ga kroz to provedete?" pitao ju je.

"Nisam spremna da nosim tu odgovornost ako ona sutra povredi neko drugo dete," odvratila sam mu. "Možda vam je to samo ogrebotina na laktu, ali kako da budem sigurna da to nije samo početak nečeg mnogo ozbiljnijeg?"

Kada joj je na kraju predložio da se obrati ombudsmanu, Džonika je, priznaje, bila na ivici suza.

Podaci koje je objavio "Guardian", dobijeni po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, pokazuju da je regulatorno telo za predškolsko obrazovanje u Novom Južnom Velsu od 2020. godine pokrenulo gotovo 2.000 istraga zbog sumnji na fizičko ili se*sualno zlostavljanje dece u vrtićima, uključujući čak 414 slučajeva samo tokom prvih deset meseci 2024.

"Kada se dokaže da je bezbednost deteta ugrožena, ne oklevam da izričem zabrane, suspendujem ili ukinem licence, kao i da pokrenem postupke u najtežim slučajevima," izjavila je Šeron Gud, glavna inspektorka ECEC tela.

Imajući to na umu, Džonika ne odustaje.

"Podnela sam prijavu. Ako bude potrebno da idem na sud - idem. Ako Stenli mora da svedoči - svedočiće."

Jer, kako kaže, deca bi trebalo da se osećaju sigurno uz odrasle, a ova žena je tu sigurnost brutalno izdala.

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