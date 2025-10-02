Opanci za 150 evra su hit na mrežama: Ono čega se na Balkanu stidimo, u svetu postalo najnoviji modni trend
Tiktokerka iz Bosne i Hercegovine, koja živi u Švedskoj i objavljuje pod profilom @gabbzziii, podelila je viralni video cipela koje je ugledala u jednoj prodavnici obuće u Švedskoj i time izazvala brojne reakcije pratilaca sa Balkana.
„Opanci za 150 evra“
Naime, ona je snimila cipele koje je ugledala na policama, a koje neodoljivo podsećaju na tradicionalne opanke – i koštaju 150 evra. „Opanci za 150 evra, poslednja moda“, rekla je.
"Dok se mi na Balkanu stidimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend – 150 evra, a ima ih čak i u narandžastoj boji“, dodala je u videu.
O čemu je zapravo reč?
Iako cipele zaista podsećaju na gumene opanke ili kaljače, u pitanju su muške gumene galoše norveškog brenda Swims, specijalizovanog za modernu i funkcionalnu obuću.
Ova vrsta obuće služi kao vodootporna zaštita koja se navlači preko klasičnih muških cipela kako bi ih zaštitila od kiše i prljavštine. Na zvaničnom sajtu brenda prikazano je kako se galoše obuvaju preko cipela, omogućavajući tako očuvanje poslovnog izgleda čak i po lošem vremenu.
Galoše su dostupne u narandžastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastozelenoj boji, a cene se kreću oko 80 evra, odnosno 900 norveških kruna.
„Sve smo radili prvi“
Snimak je podstakao brojne komentare. „Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svesni“, „Sve smo radili prvi“, „Balenciaga izbaci gumeni opanak i cena bude 3000 evra“ i „Ko nam je kriv kad nismo zaštitili patent“, neki su od njih.
(Kurir/Ona.rs)
