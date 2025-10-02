Slušaj vest

Tiktokerka iz Bosne i Hercegovine, koja živi u Švedskoj i objavljuje pod profilom @gabbzziii, podelila je viralni video cipela koje je ugledala u jednoj prodavnici obuće u Švedskoj i time izazvala brojne reakcije pratilaca sa Balkana.

„Opanci za 150 evra“

Naime, ona je snimila cipele koje je ugledala na policama, a koje neodoljivo podsećaju na tradicionalne opanke – i koštaju 150 evra. „Opanci za 150 evra, poslednja moda“, rekla je.

"Dok se mi na Balkanu stidimo seoskih opanaka, u Švedskoj su oni najnoviji modni trend – 150 evra, a ima ih čak i u narandžastoj boji“, dodala je u videu.

O čemu je zapravo reč?

Iako cipele zaista podsećaju na gumene opanke ili kaljače, u pitanju su muške gumene galoše norveškog brenda Swims, specijalizovanog za modernu i funkcionalnu obuću.

Ova vrsta obuće služi kao vodootporna zaštita koja se navlači preko klasičnih muških cipela kako bi ih zaštitila od kiše i prljavštine. Na zvaničnom sajtu brenda prikazano je kako se galoše obuvaju preko cipela, omogućavajući tako očuvanje poslovnog izgleda čak i po lošem vremenu.

Galoše su dostupne u narandžastoj, crnoj, tamnoplavoj i maslinastozelenoj boji, a cene se kreću oko 80 evra, odnosno 900 norveških kruna.

„Sve smo radili prvi“

Snimak je podstakao brojne komentare. „Bili smo moderni, a da toga nismo ni bili svesni“, „Sve smo radili prvi“, „Balenciaga izbaci gumeni opanak i cena bude 3000 evra“ i „Ko nam je kriv kad nismo zaštitili patent“, neki su od njih.

