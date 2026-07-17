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Ćerka stara 60 godina uhapšena je prošle godine nakon što je policija pronašla telo njene majke u čije ime je primala penziju i nakon njene smrti. Bizarni slučaj je otkriven kada se oglasio brat osumnjičene da nije dugo čuo sestru.

Telo 101-godišnje Frančeske Petinato pronađeno je mumificirano u njenom krevetu u Bergamu, više od godinu dana nakon smrti. Njena ćerka (60) osumnjičena je da je telo prekrila gomilom ćebadi, skrivajući smrt od ostatka porodice i komšija.

Tužilaštvo u Bergamu pokrenulo je istragu protiv nje zbog skrivanja leša i prevare države, jer je nastavila da prima majčinu penziju i dodatak za negu.

Skrivala mrtvu majku godinu dana zbog penzije Foto: Profimedia

Telo otkriveno u stanu

Policija je telo pronašla 10. septembra prošle godine, nakon što je brat osumnjičene prijavio da danima nije dobijao nikakve poruke od sestre. Komšije su u međuvremenu prijavile sumnjive mirise iz stana. Nakon dolaska na lice mesta, otkriveno je da je telo bilo sakriveno ispod nekoliko vunenih pokrivača.

Penzija i naknada za negu korišćeni i posle smrti

Istragom je utvrđeno da je osumnjičena tokom prethodnih meseci nastavila da podiže penziju i naknadu za negu majke, uz višestruko podnošenje formulara „104“, koji omogućava izuzeće sa posla radi brige o bolesnom članu porodice. Tokom ispitivanja, vođenog „u stanju konfuzije“, žena je izjavila da je majka umrla prirodnom smrću 17. septembra 2024. godine. Tu izjavu je kasnije potvrdila i obdukcija.

Zbog njenog ponašanja, tužiteljka Đulija Anđeleri naložila je psihijatrijsko veštačenje, koje je sproveo dr Masimo Biza. Njegov zaključak glasi da osumnjičena pati od „potpunog mentalnog poremećaja“ – tačnije poremećaja gomilanja i emotivne nestabilnosti depresivne prirode. Na osnovu toga, zvanično je proglašena „nesposobnom da razume ili odlučuje“.

(Kurir.rs/Blic)

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