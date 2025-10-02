Influenserka Ešli Reš spavala sa najboljim drugom svog dečka iz osvete

Ešli Reš je kanadska influenserka, manekenka, rijaliti zvezda, lična trenerka i preduzetnica koja je svojim izgledom, stavom i iskrenošću osvojila preko tri miliona pratilaca širom sveta. Na društvenim mrežama poznata je po zavodljivim fotografijama, motivacionim porukama i brutalno iskrenim ispovestima o ljubavi, telu i samopouzdanju.

Rođena i odrasla u Kanadi, Ešli je počela da se bavi manekenstvom sredinom 2010-ih. Ubrzo su je primetili veliki magazini – pa su se njene fotografije našle u izdanjima čuvenih časopisa Playboy i Sports Illustrated, gde je stekla titulu "novog lica seksepila". Njene upečatljive tetovaže, sportska figura i samopouzdani nastup učinili su je prepoznatljivom na prvu.

Od manekenke do fitnes mentorke

Osim karijere pred kamerama, Ešli je razvila i sopstveni fitnes brend, fokusiran na osnaživanje žena kroz vežbanje koje, kako kaže, treba da bude zabavno, a ne kazna.

U galeriji pogledajte fotografije Ešli Reš:

- Želim da žene uživaju u životu dok se menjaju. Fitnes ne mora da bude samo disciplina i znoj. On može biti i sloboda, i igra, i način da zavolite sebe, rekla je u jednom intervjuu.

Kao lična trenerka, vodi programe koji kombinuju fizičku aktivnost, mentalnu snagu i samopouzdanje. Njena poruka je jasna – nije poenta imati "savršeno telo", već osećati se dobro u svojoj koži.

Ljubavni život pun drame: "Još uvek čekam pravog"

Uprkos popularnosti i fizičkoj privlačnosti, Ešli tvrdi da u ljubavi nije imala mnogo sreće. Otvoreno govori o razočaranjima, prevarama i dramama koje su obeležile njene prošle veze.

- Još nisam pronašla pravog muškarca sa kojim bih započela zajednički život. Čekam svog gospodina savršenog, izjavila je prošle godine i dodala da joj je najvažnije da partner ima tri osobine:

- Samopouzdanje, ambicija i dobrota – to su stvari koje tražim kod muškaraca. Sve ostalo može da se gradi.

U jednoj od najšokantnijih izjava, Ešli je priznala da je spavala sa najboljim prijateljem svog bivšeg, nakon što je saznala da je bio neveran:

- Kad sam saznala da me vara, nisam mogla da ostanem tiha. Spavala sam s njegovim najboljim drugom – i ne kajem se, iskreno je rekla Ešli.

Iako je takav potez izazvao podeljene reakcije njenih pratilaca, mnogi su joj čestitali na „osveti sa stilom“, dok su je drugi kritikovali zbog „igre oko osvete“. Ona se na komentare ne obazire – kako sama kaže, naučila je da živi po svojim pravilima.

Život pun kontrasta: glamur, tetovaže i planinarenje

Iako živi u svetu reflektora, Ešli obožava prirodu. Slobodno vreme provodi u planinarenju, na putovanjima širom sveta i – kako kaže – „bežeći od površnosti kad god može“. Njene objave često prikazuju kontrast između glamuroznih snimanja i mirnih trenutaka u prirodi, gde puni energiju.

- Uživam i u štiklama i u patikama. Mogu da budem i divlja i ranjiva. Važno je da znaš ko si kad se kamere ugase, napisala je u jednoj objavi.

