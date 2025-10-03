Slušaj vest

Knedle sa šljivama su nekada bile obavezan desert, a i danas ovaj klasik vraća uspomene iz detinjstva, miris cimeta i zvuk kašika koje zveckaju o porcelanske tanjire. Iako svaka baka ima svoju tajnu, donosimo vam proveren recept sa nekoliko korisnih saveta kako biste osigurali da vaše knedle uvek budu mekane i savršeno ukusne.

Sastojci za knedle sa šljivama

800 g krompira (poželjno crvenog, jer ima manje vode i testo će biti čvršće)

300 g brašna (mekog, tipa 400 ili 500)

2 jaja

1 kašika putera

4 kašike ulja

100 g prezli

500 g šljiva (zrelih, sočnih, ali ne prezrelih)

šećer i cimet po ukusu Priprema knedli - korak po korak

Kuvanje krompira

Oljuštite krompir i stavite ga da se kuva u blago posoljenoj vodi. Kada omekša, ocedite ga i izgnječite dok je još topao. Dodajte puter i dobro promešajte.

Bakin savet: crveni krompir je najbolji za knedle jer sadrži manje vode i testo se neće lepiti.

Priprema testa

Kada se krompir ohladi, dodajte jaja i postepeno umešajte brašno. Mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.

Priprema šljiva

Operite šljive, izvadite koštice i u svaku stavite prstohvat šećera i malo cimeta.

Bakin savet: ako su šljive kiselije, slobodno dodajte još šećera u sredinu, a ako su slatke, biće dovoljno samo cimet u prahu.

Formiranje knedli

Pospite radnu površinu brašnom, razvaljajte testo debljine oko 1 cm. U svaki deo umotajte šljivu i oblikujte u kuglu.

Kuvanje

U velikoj šerpi zagrejte vodu do ključanja, dodajte malo soli i pažljivo spustite knedle. Kuvajte dok ne isplivaju na površinu.

Završni dodir

Propržite prezle na ulju u tiganju dok ne porumene. Kuvane knedle uvaljajte u prezle i poslužite tople.

