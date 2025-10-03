Slušaj vest

Knedle sa šljivama su nekada bile obavezan desert, a i danas ovaj klasik vraća uspomene iz detinjstva, miris cimeta i zvuk kašika koje zveckaju o porcelanske tanjire. Iako svaka baka ima svoju tajnu, donosimo vam proveren recept sa nekoliko korisnih saveta kako biste osigurali da vaše knedle uvek budu mekane i savršeno ukusne.

Sastojci za knedle sa šljivama

knedle, knedle sa šljivama, gomboce
Foto: Simonida Djordjevic / Alamy / Profimedia

  • 800 g krompira (poželjno crvenog, jer ima manje vode i testo će biti čvršće)
  • 300 g brašna (mekog, tipa 400 ili 500)
  • 2 jaja
  • 1 kašika putera
  • 4 kašike ulja
  • 100 g prezli
  • 500 g šljiva (zrelih, sočnih, ali ne prezrelih)
  • šećer i cimet po ukusu

Priprema knedli - korak po korak

Kuvanje krompira

Oljuštite krompir i stavite ga da se kuva u blago posoljenoj vodi. Kada omekša, ocedite ga i izgnječite dok je još topao. Dodajte puter i dobro promešajte.

  • Bakin savet: crveni krompir je najbolji za knedle jer sadrži manje vode i testo se neće lepiti.

Priprema testa

knedle-priprema-shutterstock-190458338.jpg
Foto: Shutterstock

Kada se krompir ohladi, dodajte jaja i postepeno umešajte brašno. Mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.

Priprema šljiva

Operite šljive, izvadite koštice i u svaku stavite prstohvat šećera i malo cimeta.

  • Bakin savet: ako su šljive kiselije, slobodno dodajte još šećera u sredinu, a ako su slatke, biće dovoljno samo cimet u prahu.

Formiranje knedli

Pospite radnu površinu brašnom, razvaljajte testo debljine oko 1 cm. U svaki deo umotajte šljivu i oblikujte u kuglu.

Kuvanje

U velikoj šerpi zagrejte vodu do ključanja, dodajte malo soli i pažljivo spustite knedle. Kuvajte dok ne isplivaju na površinu.

Završni dodir

knedle-2.jpg
Foto: Printscreen/Youtube/ Verina mala kuhinja

Propržite prezle na ulju u tiganju dok ne porumene. Kuvane knedle uvaljajte u prezle i poslužite tople.

 Bonus video: Lažna knedle sa šljivama

Lažne knedle sa šljivama  Izvor: Instagram/milas_homemade_