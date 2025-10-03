Knedle sa šljivama kao kod bake: Uz ove trikove uvek će vam uspeti, a priprema je nikad lakša
Knedle sa šljivama su nekada bile obavezan desert, a i danas ovaj klasik vraća uspomene iz detinjstva, miris cimeta i zvuk kašika koje zveckaju o porcelanske tanjire. Iako svaka baka ima svoju tajnu, donosimo vam proveren recept sa nekoliko korisnih saveta kako biste osigurali da vaše knedle uvek budu mekane i savršeno ukusne.
Sastojci za knedle sa šljivama
- 800 g krompira (poželjno crvenog, jer ima manje vode i testo će biti čvršće)
- 300 g brašna (mekog, tipa 400 ili 500)
- 2 jaja
- 1 kašika putera
- 4 kašike ulja
- 100 g prezli
- 500 g šljiva (zrelih, sočnih, ali ne prezrelih)
- šećer i cimet po ukusu
Priprema knedli - korak po korak
Kuvanje krompira
Oljuštite krompir i stavite ga da se kuva u blago posoljenoj vodi. Kada omekša, ocedite ga i izgnječite dok je još topao. Dodajte puter i dobro promešajte.
- Bakin savet: crveni krompir je najbolji za knedle jer sadrži manje vode i testo se neće lepiti.
Priprema testa
Kada se krompir ohladi, dodajte jaja i postepeno umešajte brašno. Mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.
Priprema šljiva
Operite šljive, izvadite koštice i u svaku stavite prstohvat šećera i malo cimeta.
- Bakin savet: ako su šljive kiselije, slobodno dodajte još šećera u sredinu, a ako su slatke, biće dovoljno samo cimet u prahu.
Formiranje knedli
Pospite radnu površinu brašnom, razvaljajte testo debljine oko 1 cm. U svaki deo umotajte šljivu i oblikujte u kuglu.
Kuvanje
U velikoj šerpi zagrejte vodu do ključanja, dodajte malo soli i pažljivo spustite knedle. Kuvajte dok ne isplivaju na površinu.
Završni dodir
Propržite prezle na ulju u tiganju dok ne porumene. Kuvane knedle uvaljajte u prezle i poslužite tople.
