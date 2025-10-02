Slušaj vest

Magazin Lepa i Srećna organizuje konferenciju pod imenom "Zdravlje žena Srbije" na kojoj će se govoriti o ženskom zdravlju i preventivnim metodama kada je u pitanju zaštita ženskog zdravlja od maligniteta.

Na ovu temu za Kurir televiizju govorila je Žaklina Milenković, glavna i odgovorna urednica magazina "Lepa i Srećna".

- Naša već tradicionalna konferencija, koja se održava već 7. put, počinje 3. oktobra, u hotelu Metropol Palace, sa početkom od 10 časova, smenjuju se paneli, biće dosta interesantnih sagovornika. Konferenciju će svečano otvoriti državni sekretar Ministarstva Zdravlja, Mirsad Đerlek, jer se svake godine konferencija održava pod njihovim potkroviteljstvom. Marija Zdravković, direktorka Kliničko bolničkog centra Bežanijska Kosa će takođe otvoriti skup - kaže Milenković.

Milenković kaže da je fokus na prevenciji i lečenju onkoloških, plućnih i kardio-vaskularnih bolesti.

- Na prvom panelu pričaćemo o strahu od raka dojke, a naši stručnjaci će probati da približe temu i objasne da nema potrebe za strahom, dijagnoza ne znači kraj života već početak borbe. Drugi panel će biti o kardio vaskularnim bolestima, pričaćemo o faktorima rizika i zašto su žene među brojnijim pacijentima. Treći panel će biti o prevenciji plućnih bolesti, sa posebnim osvrtom na hroničnu obstruktivnu bolest pluća. Pozivamo i naše čitateljke da dođu i da razmenimo iskustva i govorimo o ranoj dijagnostici i preventivi - kaže Milenković.

Ona objašnjava da je zajedničko svim panelima ideja magazina "Lepa i srećna" da je najbitnija prevencija i rana dijagnostika.

- Želimo da apelujemo na žene da razmišljaju o zdravlju na vreme, zdravlje je ipak naš prioritet. Žene se približavaju broju obolelih pacijenata, ranije su muškarci prednjačili, a kriv je stil života. Od žene se očekuje da se izbori za svoju karijeru i porodicu, što nije lako - kaže Milenković.

Milenković kaže da će biti govora i o mentalnom zdravlju i koliko stres danas utiče na porast obolelih od kardio-vaskularnih bolesti.

