Šta treba da uradite da bi vam račun za struju bio manji?

Iako je poznato da domaćinstva mogu uštedeti smanjenjem upotrebe grejanja i mašine za sušenje veša, stručnjaci iz kompanije BestHeating napominju da postoje i jednostavne, jeftine promene koje možete primeniti na radijatorima kako biste dodatno smanjili troškove tokom zime.

Dodaju da u većini slučajeva za te promene nije potrebna pomoć profesionalaca, što čini uštedu još lakšom i dostupnijom.

Upozorenje: Radijatorski mulj može skupo da košta

Radijatorski mulj često je uzrok hladnih radijatora i sporog zagrevanja Foto: Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju na čest problem poznat kao „radijatorski mulj“, koji može dovesti do:

viših računa za grejanje

kvarova na sistemu

skraćenog veka trajanja sistema centralnog grejanja.

- U tehničkom smislu, mulj u radijatoru je gusta mešavina rđe, prljavštine, kamenca i drugih nečistoća koje se vremenom nakupljaju u sistemu centralnog grejanja, pojašnjavaju stručnjaci. Mulj se najčešće javlja u starijim kućama ili onima gde održavanje nije redovno sprovođeno.

Kako nastaje radijatorski mulj?

Mulj nastaje reakcijom vode, metala i kiseonika. Voda u sistemu dolazi u kontakt sa čeličnim i gvozdenim delovima, to izaziva oksidaciju i pojavu rđe, u oblastima sa tvrdom vodom dodatno se nakuplja kamenac. Sve te čestice kruže sistemom dok se ne natalože na dnu radijatora.

Ako se problem ignoriše, posledice mogu biti ozbiljne:

začepljeni ventili

sporije zagrevanje prostora

kvarovi na kotlu

značajno veći računi za grejanje. Kako prepoznati problem?

Najvidljiviji znak da postoji mulj u radijatoru je crna voda koja izlazi prilikom odzračivanja.

Ostali simptomi uključuju:

hladne zone na radijatorima

neobične zvuke iz sistema

sporo zagrevanje prostorija. Šta stručnjaci preporučuju?

Stručnjaci savetuju sledeće:

Isključite i ispraznite radijator

Isperite ga čistom vodom dok voda ne postane bistra.

Ako više radijatora pokazuje znake začepljenja ili kotao proizvodi čudne zvuke, vreme je da pozovete stručnjaka koji će izvršiti takozvani „power flush“ – detaljno ispiranje sistema pod visokim pritiskom.

Napomena: Ovaj postupak može obaviti samo kvalifikovani majstor, naročito u sledećim situacijama:

kada se ugrađuje novi kotao

kada sistem ostaje hladan uprkos odzračivanju

kada su gotovo svi radijatori delimično začepljeni.

