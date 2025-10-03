Slušaj vest

Glamurozne proslave venčanja nisu nimalo strane na Balkanu – sale sa kristalnim lusterima, mladenci koji stižu u limuzinama i vatrometi koji tutnje kao da je Nova godina. Ali s vremena na vreme pojavi se snimak koji nas podseti da prava svadba ne mora da košta bogatstvo – dovoljno je dobro društvo, malo muzike i... pokoji hektar blata!

Svadba po kiši i blatu

Upravo takav prizor osvanuo je na TikToku na profilu @by.kalandar61, gde je osvanula svadba organizovana direktno u blatnjavom dvorištu. Kiša lije kao iz kabla, dvorište pretvoreno u poligon za off-road trke, ali svatovi? Ne da se nisu pokolebali — nego su igrali kolo kao da osvajaju zlato na Olimpijskim igrama!

Mlada u venčanici, umrljanoj od blata do struka, igra kao da je to najskuplji dizajnerski detalj sezone. Kišobrani u prvim redovima, gosti bose noge do gležnjeva — sve deluje kao kombinacija svadbe, festivala i poljoprivrednog sajma.

Reakcije korisnika: pola interneta se smeje, druga polovina plače od emocija

Komentari su bili urnebesni:

„Ovo mu dođe kao crna svadba"

„Mladoženja je napustio zabavu — verovatno je otišao da uzme traktor da izvuče kuma iz blata.“

„Ako ovo prežive, njihov brak će trajati 100 godina!“

„Podseća me na igranje na kiši kao dete — samo što sada imamo više alkohola.“

„Nije venčanje ako bar jedan gost ne dođe kući do kolena u blatu!“

„Dokaz da ako imate prave ljude oko sebe, čak ni oluja ne može da vam pokvari dan.“

Jedno je sigurno — ovo je venčanje o kome će se pričati decenijama

Ovo venčanje možda nema dekoraciju od 10.000 evra, ali ima nešto vrednije — priču za unuke. Dok su mnogi zabrinuti da li će im vlaga uništiti kosu, ovi ljudi su igrali kao da nema sutra.

