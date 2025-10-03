Slušaj vest

Ako tražite ukusan, lagan i domaći namazbogat proteinima i bez konzervansa i veštačkih boja, ova pašteta od pilećeg belog mesa i povrća je savršen izbor za vas i vašu porodicu. Osim što se brzo i jednostavno priprema, idealna je za sve obroke, od doručka, preko užine, pa sve do lagane večere.

Ono što ovu paštetučini posebno praktičnom jeste činjenica da je možete pripremiti od ostatka kuvane piletine i povrća iz supe. Dakle, ako vam je od prethodnog dana ostala supa i kuvano belo meso, šargarepa, malo celera, nemojte nikako da bacate. Upravo ti sastojci su odlična osnova za ukusan, hranljiv i domaći namaz koji će se svideti i deci i odraslima.

Sastojci:

250 g pilećeg belog mesa (kuvano ili pečeno)

2 manje šargarepe

1 manja glavica crnog luka

1 čen belog luka

1 kašika maslinovog ulja

1 stabljika celera

so, biber

mirođija (sveža ili sušena)

200 ml bujona (pileća supa)

Domaća pašteta Foto: Shutterstock

Priprema:

Ako već imate kuvanu piletinu i povrće iz supe, stavite ga u blender stavite sa dve kuvane šargarepe i stabljiku kuvanog celera (ako imate). Dodajte 1 čen svežeg belog luka i 1 manju glavicu kuvanog ili sirovog crnog luka (sirov će dati jaču aromu). Sipajte 1 kašiku maslinovog ulja, posolite i pobiberite po ukusu.

Dodajte prstohvat sušene ili sveže mirođije i oko 150 ml bujona (tečnosti iz supe), dodavajte postepeno dok ne dobijete željenu teksturu.

Izblendajte sve dok ne dobijete glatku, kremastu paštetu. Po potrebi, dodajte još malo bujona. Prebacite u posudu, malo ohladite, pa se poslužite.

Ako nemate već skuvanu piletinu: Na kašiki maslinovog ulja propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte 250 g pilećeg belog mesa isečenog na kockice, 2 seckane šargarepe, 1 čen belog luka i 1 stabljiku celera.

Nalijte sa oko 200 ml vode ili pilećeg bujona i kuvajte poklopljeno 15 do 20 minuta, dok meso i povrće ne omekšaju. Kada je sve kuvano, prebacite sadržaj u blender, dodajte so, biber, mirođiju i kašiku maslinovog ulja. Miksujte dok ne dobijete glatku paštetu. Ako je pregusto, dodajte još malo tečnosti od kuvanja.

Ostavite da se ohladi i čuvajte u zatvorenoj posudi u frižideru. Poslužite uz integralni tost, krekere ili kao punjenje za sendvič. Ova pašteta može da stoji tri do četiri dana u frižideru.

(Kurir.rs/Srećna.rs)

VIDEO: Pašteta od belog luka