Marionete: Poklon roman uz Kurir ove subote, 4. oktobra – priča o ljubavi, preziru i neizgovorenim osećanjima
Ove subote, 4. oktobra, Kurir svojim čitaocima poklanja još jedan uzbudljiv roman – „Marionete“. Priča koja će vas povesti u svet neizgovorenih osećanja, unutrašnjih borbi i trenutaka kada se nemir sudara sa smirenošću, a prezrivi pogled otkriva više od hiljadu reči.
Roman „Marionete“ donosi napetu i emotivnu priču o ljubavi, ponosu i borbi sa sopstvenim demonima. Njeni junaci vode vas kroz lavirint čežnje, prezira i prikrivenih emocija koje prate svaki njihov korak.
Ne propustite priliku da ovog vikenda, potpuno besplatno uz svoje dnevne novine Kurir, dobijete roman „Marionete“ i zakoračite u priču koja će vas osvojiti već na prvim stranicama!
