Stručnjaci savetuju da se izbegava tuširanje kada grmi

Mnogi ljudi nakon tuširanja instinktivno otvaraju prozor kako bi „izbacili paru“ i sprečili vlagu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova svakodnevna navika može imati suprotan efekat – umesto da eliminiše vlagu, ona zapravo stvara idealne uslove za razvoj plijesni.

Šta se zapravo dešava kada otvorite prozor?

Kako objašnjavaju stručnjaci iz kompanije Shutter Store, otvaranjem prozora tokom hladnijih dana u kupatilo ulazi hladan vazduh koji se meša sa toplim i vlažnim vazduhom nakon tuširanja. To izaziva naglo kondenzovanje vodene pare na zidovima, pločicama, plafonu, ogledalima i prozorima – površinama koje su savršena podloga za širenje gljivica i buđi.

WHO upozorava na vlagu kao glavni uzrok plesni

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), trajna vlaga je glavni faktor u nastanku plesni. Kupatilo je najrizičnija prostorija u domu – plesan se u njemu pojavljuje dva do tri puta češće nego u spavaćim ili dnevnim sobama.

Nakon toplog tuširanja nivo vlage u prostoriji može skočiti i do 90%, a ako se ona ne ukloni pravilno, mikroorganizmi se mogu razviti već u roku od 24 do 48 sati.

Gde najčešće grešimo?

„Otvaranjem prozora nakon tuširanja smanjuje se efikasnost ventilatora i stvaraju promaje koje dodatno šire vlagu“, ističe Sam Tamlyn, direktor Shutter Store-a.

Obrisati površine nakon tuširanja – para se skuplja na pločicama, ogledalima, prozorskim daskama i u fugama gde plijesan najlakše nastaje.

– para se skuplja na pločicama, ogledalima, prozorskim daskama i u fugama gde plijesan najlakše nastaje. Koristiti ventilator – uključiti ga pre tuširanja i ostaviti da radi najmanje 30 minuta nakon završetka. Ventilator treba čistiti svaka 2 do 3 meseca da bi pravilno povlačio vlagu.

– uključiti ga pre tuširanja i ostaviti da radi najmanje 30 minuta nakon završetka. Ventilator treba čistiti svaka 2 do 3 meseca da bi pravilno povlačio vlagu. Sprečiti orošavanje ogledala – nanošenjem tankog sloja kreme za brijanje i brisanjem krpom, ogledalo ostaje čisto i bez vlage i do nekoliko nedelja.

