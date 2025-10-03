"Bez dobrog mentalnog zdravlja, nema ni dobrog fizičkog zdravlja" Glavne poruke konferencije "Zdravlje žena Srbije" - Kardiolog apeluje na ranu dijagnostiku
Magazin Lepa i Srećna organizovao je konferenciju pod nazivom "Zdravlje žena Srbije" u hotelu Metropol, gde će centralne teme biti zaštita ženskog fizičkog i psihičkog zdravlja.
Na ovu temu za kurir televiziju govorila je profesor doktor Marija Zdravković, kardiolog.
- Čast mi je da sam dobila poziv od časopisa "Lepa i srećna", sa obzirom da konferenciju podržava Ministarstvo zdravlja. Zdravlje žena je važno i mi vodimo računa o tome, a prvi stepen u promociji toga je edukacija i skretanje pažnje, zašto je važan zdrav način života i zašto je važno napustiti sve nezdrave načine koji dovode u rizik za razvijanje kardiovaskularnih komplikacija posle pedesete godine - kaže Zdravković.
Ona dodaje da se konferencija bavi pitanjem šta sve žene mogu da učine za sebe kako bi održale svoje zdravlje, ali i ističe važnost rane dijagnostike:
- Važno je rano dijagnostikovati i dati pravu terapiju, mi lekari smo uvek veoma pažljivi i treba imati dobar odnos sa pacijentom i saslušati ga. Nema više granica između posla žene i majke, to je tip žene koje je nametnulo savremeno vreme. Sigurno je da bez dobrog mentalnog zdravlja ne možete biti dobro ni fizički, i obrnuto. Važno je jačati i jedno, i drugo, a ženama je važna i podrška porodice kako bi mogle da iznesemo sve izazove života - kaže Zdravković.
Kurir.rs