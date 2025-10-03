Slušaj vest

Vlasnici mašina za pranje sudova često, u najboljoj nameri, peru gotovo sav kuhinjski pribor u uređaju, ali stručnjaci upozoravaju da to može izazvati trajna oštećenja i ugroziti higijenu u kuhinji. Prema savetima stručnjaka za kućne aparate, posebno su osetljivi plastika, drvo i nerđajući čelik.

Iz kompanije Hisense ističu da pribor od ovih materijala tokom pranja može biti oštećen ili postati leglo bakterija koje se prenose s drugih predmeta u mašini za sudove, piše Express.

"Mašine za pranje sudova svakako su dragoceni saveznik u kuhinji jer štede vreme i obezbeđuju temeljnu higijenu, ali nije svaki kuhinjski predmet pogodan za pranje u njima. Plastične posude, drveni pribor i predmeti s metalnim ivicama treba da se peru ručno kako bi sačuvali svoju funkcionalnost, bezbednost i dugotrajnost", upozorava Kloi Blančfild, menadžerka marketinga.

Stručnjaci objašnjavaju da ti materijali nisu otporni na visoke temperature, agresivne deterdžente i snažne mlazove vode koji se koriste u mašinama za sudove, što može dovesti do oštećenja ili stvaranja bakterija, pa je ručno pranje za njih sigurnije i efikasnije rešenje.

Dasku za sečenje treba prati blagim sapunom i vodom Foto: Shutterstock

Rizik od deformacije i gubitka funkcije

Iako mnogi proizvodi na dnu imaju simbol koji označava da su sigurni za pranje u mašini, to ne znači da su otporni na sve uslove. Kontinuirano izlaganje visokim temperaturama i pranju može dovesti do toga da se plastika počne deformisati, bledeti ili čak pucati.

Pukotine i deformacije na plastičnim posudama mogu narušiti njihovu sposobnost hermetičkog zatvaranja, čime se smanjuje efikasnost u očuvanju svežine hrane. Takva sitna oštećenja takođe predstavljaju idealno mesto za nakupljanje bakterija, što negativno utiče na higijenu. Ako ipak perete plastične posude u mašini za sudove, preporučuje se postavljanje na gornju policu, koja je najudaljenija od grejača, i izbor programa s nižom temperaturom. Takođe, korišćenje blagih deterdženata može pomoći u očuvanju materijala i sprečiti dodatna oštećenja.

Nisu svi sudovi za mašinsko pranje Foto: Profimedia

Drvo se širi i puca, čelik može da zarđa

Toplota i vlaga unutar mašine za pranje sudova uzrokuju širenje i pucanje drveta. U tim pukotinama lako se zadržavaju bakterije i ostaci hrane koji cirkulišu tokom ciklusa pranja.

"Pre nego što se snađete, vaše omiljene drvene varjače izgubiće glatku površinu i mogle bi postati opasno leglo bakterija", upozoravaju stručnjaci.

Drvene predmete je najbolje prati ručno, koristeći blagi sapun i toplu vodu. Nakon pranja ih odmah obrišite krpom i ostavite da se dodatno osuše na vazduhu, idealno u uspravnom položaju.

Čak i nerđajući čelik može biti trajno oštećen u mašini za sudove. Agresivni deterdženti mogu izazvati pojavu rđe i promenu boje, što znači da ćete takve predmete verovatno uskoro morati da zamenite. Posebno su osetljivi metalni predmeti s nelepljivim premazima ili drugim posebnim završnim slojevima. Visoka temperatura i hemikalije iz deterdženta mogu uništiti te premaze. Uvek je najbolje proveriti postoji li na predmetu simbol koji izričito dozvoljava pranje u mašini za sudove.

