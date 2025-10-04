Slušaj vest

Recept za vafle je prava stvar ako biste da u isti mah napravite i doručak i večeru jer namaz može da bude slan ili sladak po vašoj želji.

Prilično se lako i brzo prave, pa kada nemate ideju za doručak ili večeru, možete ih brzo napraviti. Obavezno ispobajte ovaj recept.

Vafl
Vafl Foto: vm2002 / Alamy / Profimedia

Sastojci:

2 šolje (oko 250 g) brašna
2 kašike šećera
1 kašičica praška za pecivo
1/2 kašičice sode bikarbone
prstohvat soli
2 velika jajeta
1 3/4 šolje (oko 420 ml) mleka
1/2 šolje (oko 115 g) otopljenog maslaca (ili biljnog ulja)
1 kašičica vanilin šećera (ili vanilin ekstrakta)

Priprema:

1. Uključite vafl aparat i pustite da se zagreje prema uputstvu proizvođača.

2. Sjedinite suve sastojke – u velikoj činiji prosejte brašno, šećer, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. Dobro izmešajte.

3. U drugoj činiji umutite jaja, dodajte mleko, otopljeni maslac i vanilin šećer i dobro izmešajte.

4. Pomešajte sve sastojke – napravite udubljenje u suvim sastojcima i polako dodajte mokre sastojke, mešajući dok se sve ne sjedini. Ne mešajte previše jer treba da ostane malo grudvica, a prekomerno mešanje može učiniti vafle žilavim.

5. Lagano premažite ploče vafl aparata sa malo ulja i pecite ih kao i obično.

6. Možete ih posuti šećerom u prahu, preliti medom, dodati sveže voće, šlag, čokoladne mrvice ili bilo koji slani dodatak i premaz po vašem izboru.

(Kurir.rs/ Zadovoljna)

