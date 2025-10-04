Slušaj vest

Na zabavama i slavljima atmosfera i trema često ponesu i one najsmirenije: muzika, veselje i euforija trenutka znaju da učine da ljudi zaborave gde su i šta rade. Upravo tada dogodi se da neko napravi neku sitnu, ali ponekad i poprilično neprijatnu "glupost" koja izazove smeh ili neprijatnost među zvanicama. Ovih dana je na društvenim mrežama hit postao jedan mladoženja koji je, čini se, na trenutak zaboravio gde se nalazi, a njegovo ponašanje mnoge je nasmejalo do suza.

Snimak je na Instagramu objavila Osani, devojka libansko-jermenskog porekla koja danas živi u SAD, povodom godišnjice braka. Na snimku mladenci stoje ispred oltara sa svojim kumovima, a sveštenik pruža mladoženji čašu s vinom. Umesto da otpije gutljaj, mladoženja je, verovatno zbog treme, taj zadatak shvatio malo drugačije. Umesto jednog gutljaja, nervozni mladoženja nagnuo je čašu i ispio ga gotovo do dna!

Sveštenik je brzo reagovao, nasmejao se, te je zaustavio mladoženju i uzeo mu čašu koju je onda dodao mladi koja nije mogla da zaustavi smeh kao ni kumovi. Osani je zbog napada smeha jedva uspela da popije preostalo vino, dok je mladoženja počeo stidljivo da se smeje.

Snimak nesvakidašnjeg ponašanja brzo je postao viralan, te je prikupio više od milion lajkova i nekoliko hiljada komentara. Niko nije zamerio mladoženji jer su svi uočili da ga je uhvatila trema, te su se mnogi dobro nasmejali.

"Mislio je da je to čašica za rakiju", "Kad tvoja žena želi crkveno venčanje, a ti nemaš pojma šta će se dogoditi", "Njen smeh nasmejao je i mene jer to je brak - smejati se zajedno kroz život", "Početak na pravi način", samo su neki od oduševljenih komentara ispod videa.

