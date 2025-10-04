Slušaj vest

Jedan dvadesetogodišnji student otvorio je dušu na Redditu, pitajući da li je loša osoba jer ne želi da prisustvuje venčanju svog oca koje se dešava manje od godinu dana nakon smrti njegove majke.

U objavi je ispričao da je majku izgubio u februaru, nakon 38 godina braka njegovih roditelja.

"Ja i moja braća i sestre bili smo jako vezani za nju, bila je naša najbolja prijateljica, osoba koja je držala porodicu na okupu,“ napisao je.

"Ali možda mesec dana nakon njene sahrane, moj otac je već počeo da izlazi na sastanke. U početku nam je bilo čudno, ali nismo mnogo obraćali pažnju.“

Kasnije se, piše, njegov otac ponovo povezao sa ženom koju je poznavao još iz tinejdžerskih dana — nakon što je ona videla snimak sahrane njegove majke i javila mu se putem Fejsbuka da vidi kako se drži. Samo nekoliko nedelja kasnije, otac je pozvao njega, brata i snaju da im saopšti da je u novoj vezi.

Mesec dana nakon sahrane žene, našao je drugu Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

"Nekoliko meseci kasnije počeo sam ga viđati sve ređe, dok nije ušao u rutinu da svakog petka odlazi i vraća se tek u ponedeljak,“ napisao je. „Što su se više viđali, to su postajali bliskiji.“

Nije prošlo mnogo vremena, a otac je verio novu partnerku, i par je čak počeo da gradi kuću u drugoj saveznoj državi, u koju će se i autor objave doseliti jer je još student i želi da uštedi novac.

"Ni ja ni moja braća nismo bili saglasni s tim, sve nam je to bilo čudno,“ napisao je. „Brat je čak prekinuo kontakt s njim na neko vreme.“

Porodica mu je jasno rekla da ne želi da upoznaje novu ženu, ali otac je, prema njegovim rečima, uporno dovodi, iako zna da im to smeta. Svadba je zakazana za decembar samo 10 meseci nakon majčine smrti.

"Da li sam ja loš što ne želim da idem na to venčanje?“ pitao je.

Foto: Ilustracija, Shuttrestock

Korisnici Reddita brzo su stali u odbranu mladića

"Nisi ti loš. Nisi dužan da ideš,“ napisao je jedan korisnik.

"Neverovatno je kako neki ljudi tako brzo nastave dalje… venčati se deset meseci nakon smrti supružnika s kojim si bio 38 godina je svakako jedan način da se to prebrodi.“

Drugi su, pak, istakli da otac ima pravo da krene dalje, bez obzira na to kako se deca osećaju.

"Teško mi je da ikoga ovde nazovem lošim,“ glasio je jedan komentar.

"U redu je što ti je neprijatno, ali on ima pravo da nastavi život svojim tempom. Neki ljudi jednostavno ne mogu da podnesu samoću nakon gubitka partnera.“

Drugi korisnici upozorili su mladića da odbijanje odlaska na svadbu može uticati na njegov budući život s ocem i maćehom.

"Ne možeš reći da ne želiš da imaš nikakav kontakt s njom, a istovremeno planirati da se useliš u njihovu kuću,“ napisao je jedan korisnik

"Ili se useli i prihvati ih oboje, ili nemoj da ideš. Niko te ne može naterati da prisustvuješ venčanju ako ti je neprijatno, ali to može imati posledice.“