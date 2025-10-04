Slušaj vest

Za čupavce sa 4 jaja potrebno je umutiti 4 jaja sa 200g šećera i 1 vanilin šećerom, pa dodati 200 ml ulja (ili 150 g margarina), 200 ml mleka, 280 g brašna i 1 prašak za pecivo. Biskvit se peče na 180-200°C, seče se kad se ohladi, pa se umakanjem u čokoladni preliv i valjanjem u kokos brašno pretvara u čupavce. Ovo je najjednostavniji recept za ove slatke zalogaje.

Sastojci za biskvit:

4 jaja

200 g šećera

1 vanilin šećer

200 ml mleka

200 ml ulja (ili 150 g margarina, 150 g putera)

280 g brašna (ili 12 velikih kašika)

1 prašak za pecivo

Sastojci za preliv i valjanje: 350-500 ml mleka, 150 g čokolade za kuvanje, 3 kašike šećera (ili 8 kašika), 150 g margarina (ili putera), 150-200 g kokosovog brašna.

čupavci Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Napravite biskvit: Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte mleko, ulje, a zatim postepeno umešajte brašno pomešano s praškom za pecivo.

Pecite biskvit: Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite na 180-200°C oko 20-25 minuta.

Dok je biskvit još topao, isecite ga na kocke. U šerpi zagrejte mleko, šećer, margarin (ili puter) i čokoladu. Kada prokuha, kuvajte par minuta, skinite sa vatre, prohladite, i dodajte ulje ili puter, a onda i kakao ako pravite tamniji preliv.

Uvaljajte u kokos: Kada se biskvit potpuno ohladi, svaki komad umočite u vruć preliv, a zatim ga uvaljajte u kokosovo brašno.