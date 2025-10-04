Slušaj vest

Sve izazovniji prvi plesovi mladenaca na venčanju privlače veliku pažnju javnosti jer ovi provokativni snimci veoma brzo završe na internetu. Jedan je posebno izazvao brojne reakcije jer se u kadru vidi i šokiran mladin otac koji je želeo da pobegne sa venčanja od sramote.

provokativni prvi ples

U želji da ispoštuju američki običaj skidanja podvezice zubima, mladenci su otišli korak predaleko i od veselog svadbenog trenutka napravili scenu koja je mnogima delovala kao kadar iz noćnog kluba.

Dok su gosti snimali i navijali, mladoženja je uz muziku i provokativan ples prišao mladi, a zatim nastavio sa pokretima koji su mnogima delovali neprimereno za porodično slavlje. U jednom trenutku, dok se „traženje podvezice“ pretvorilo u eksplicitni performans, mladin otac je stajao vidno šokiran i delovao je kao da želi da iskoči iz sopstvene kože.

otac je bio vidno šokiran

Video, koji su mladenci sami podelili na Instagramu, ubrzo je postao viralan, ali ne iz razloga kojima su se nadali. U komentarima su usledile lavine kritika:

„Užasno, gde je poštovanje?“

„Ovo se ne radi pred roditeljima, pa ni pred gostima.“

„Ove predigre ostavite za spavaću sobu.“

„Ne zna se ko je gori, ona ili on.“

„Jadan otac, gledati ćerku kako se ovako ponaša – strašno.“

Mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je prizor bio neukusan i neprikladan za porodično slavlje, naročito u prisustvu starijih gostiju i rodbine.

Mladino opravdanje izazvalo još veći revolt

Nakon što je video izazvao buru reakcija, mlada je pokušala da objasni svoje ponašanje, tvrdeći da je „njen otac isto to radio sa njenom majkom na njihovoj svadbi“.

Međutim, nije precizirala da li je njihov nastup bio podjednako provokativan, što je samo dodatno razbesnelo komentatore koji su istakli da se običaji mogu poštovati i bez prelaska granice pristojnosti.

Iako je „skidanje podvezice“ stari američki svadbeni ritual koji simbolično označava početak bračnog života, mnogi smatraju da je granica između zabave i vulgarnosti tanka, a da su ovi mladenci, nažalost, na trenutak zaboravili gde se ta granica nalazi.