Objava na društvenoj mreži Reddit, koja prikazuje "nagradu" uručenu ženi za više od decenije predanog rada, izazvala je lavinu reakcija i zgražavanja na internetu.

Korisnik pod imenom u/BigZee004 podilio je na popularnom subredditu Mildly Infuriating fotografiju koja je brzo postala viralna, prikupivši više od 42.000 glasova. Na slici se vidi šta je njegova devojka dobila za 11 godina staža u firmi - jedna minijaturna čokoladica s porukom zahvalnosti.

"Cenimo vašu posvećenost i lojalnost tokom proteklih 11 godina", stoji na natpisu otisnutom sitnim slovima. Da stvar bude gora, autor objave je u komentarima pojasnio: "Ovo je bilo umesto povišice. Što je čini još uvredljivijom."

"Trebalo bi da počne da šalje CV"

U raspravi na Redditu, jedan korisnik je postavio ključno pitanje: "Da li je dobro plaćena? Godišnji bonus itd.? Bonus za učinak? Pogodnosti firme ili troškovni računi? Ako ne, trebalo bi da počne da šalje CV. Niko vam na samrtnoj postelji neće zahvaljivati na lojalnosti tvrtki. I to je činjenica." Autor objave kratko je odgovorio da njegova djevojka nije dobro plaćena i da nema bonusa.

Slična iskustva širom sveta

Hiljade korisnika podelilo je slične priče o mizernim priznanjima za godine rada. "Zar je 11 godina značajno? Mislio bih da je 10 godina trenutak kada očekujete malo više", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao svoje iskustvo: "Navršio sam 10 godina službe pre nekoliko meseci. Nisam dobio nikakav poklon niti obaveštenje." Treći je komentarisao: "Moj partner je za 15 godina dobio nalepnicu za svoju zaštitnu kacigu."

