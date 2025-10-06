Slušaj vest

Domaća pita sa jabukama od gotovih kora. Evo kako da napravite domaći kolač za samo nekoliko minuta. Donosimo vam najjednostavniji recept.

Sastojci:

500 gr tankih kora za pitu

1 kg nakiselih jabuka

4 kašike griza ili mrvica

4 kašike žutog šećera

1 kesica cimeta

2 kesice vanilin šećera

Preliv

1 dl ulja

1 dl vode

jabuke Foto: RINA

Priprema:

U šerpici prokuvati vodu i ulje i to će nam poslužiti za prelivanje kora da bi bile rskavije nakon pečenja, a i zbog lakšeg savijanja u štrudlice. U pakovanju obično ima 12 kora od kojih se mogu dobiti 4 štrudlice. Jabuke očistiti i narendati.

Uzeti po tri kore za svaku štrudlicu, prskati kore prelivom i slagati jednu preko druge. Na treću koru , na jednom kraju staviti narendane jabuke bez ceđenja soka, pošećeriti, staviti 1 kašiku griza ili mrvica, malo cimeta i pola kesice vanilin šećera.

Napraviti štrudlicu i slagati u podmazan pleh. Kad stavimo četiri štrudlice poprskari ih prelivom i peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni da se zarumene. Izvaditi iz rerne, prekriti suvom krpom i ostaviti da se prohladi. Prohlađenu pitu iseći na željenu veličinu i posuti po želji prah šećerom zamirisanim vanilom/ aroma ili vanilin šećer/