Poznata manekenka i tiktokerka Dina Kalil, koja na TikToku ima 1,3 miliona pratilaca, a na Instagramu još milion, privlači pažnju širom sveta svojim upadljivo plavim očima ali njen upečatljiv izgled nije u potpunosti prirodan.

Danas 27-godišnja Dina otkrila je da je kao tinejdžerka bila „prevarena“ da se podvrgne operaciji kojom joj je izmenjena boja očiju iz smeđe u plavu.

Dina Kalil Foto: screenshot TikTok/dinakhaaa

Rekli su mi da je bezbedno i bez nuspojava

Kako je ispričala za Daily Mail, sve je počelo kada je otišla na lasersku operaciju vida, ali joj je lekar u njenoj rodnoj Egiptu tada ponudio još jedan „neverovatan“ zahvat.

"Rekao mi je da je to sto posto bezbedno, bez rizika i bez ikakvih posledica,“ prisetila se Dina.

"Nikada nisam bila nezadovoljna svojim prirodnim očima, ali on me je ubedio. Kad sad razmislim, bilo je to potpuno ludo. Bila sam dete nisam ni znala da tako nešto postoji!“

Verovala je da će zahvat biti urađen pomoću neinvazivnog lasera, ali se zapravo radilo o ugradnji veštačkih dužica (iris implanta), o čemu tada nije imala pojma.

Deset godina kasnije počinje pakao

U početku je sve izgledalo savršeno. Dina je godinama uživala u svom novom izgledu, sve dok se deset godina kasnije nisu pojavili prvi problemi. Počelo je sa crvenilom i iritacijom, koje je pokušavala da ublaži kapima za izbeljivanje očiju, ali su potom usledili ozbiljni problemi sa vidom.

Kada je pokušala da kontaktira lekara koji je izveo operaciju, on ju je, kako kaže, ignorisao i „nestao“. U potrazi za pomoći, obratila se američkom oftalmologu dr Setu D. Potašu, koji je otkrio da Dina ne samo da ima ugrađene veštačke dužice, već i da je razvila glaukom.

Oči stare kao kod sedamdesetogodišnjaka

Detaljni pregledi pokazali su alarmantne rezultate broj ćelija na njenim rožnjačama i u retini odgovarao je osobi od 60 do 70 godina. Lekari su je upozorili da bi mogla potpuno da izgubi vid ako hitno ne reaguje.

Zato je otputovala u Los Anđeles, gde joj je oftalmološkinja dr Nikol Fram izvela operaciju glaukoma. Nakon toga je Dina prošla kroz pet složenih operacija kako bi joj se spasao vid i uspela da povrati savršen, 20/20 vid na jednom oku.

"Lekari ne mogu da veruju koliko su mi se oči oporavile,“ rekla je Dina. „To je pravo čudo.“

Pouka koja može spasiti druge

Iako joj predstoji još transplantacija rožnjače na jednom oku, Dina danas svoj izgled menja isključivo pomoću sočiva, a svoju priču deli da bi druge upozorila na opasnost kozmetičkih zahvata koji obećavaju „brzu lepotu“.

„Nemojte raditi estetske operacije dok ste tako mladi,“ poručuje ona.

„Ne treba vam to. I nikada ne dirajte oči!“