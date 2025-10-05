Slušaj vest

28-godišnja Rošin iz Tenesija, SAD, proživela je pakao u detinjstvu i mladosti. Njen otac, zavistan od kocke, više puta je zatvarao nju i njenu braću i sestre, a često ih je i fizički zlostavljao. Čak ni majka nije štitila decu, kako je Rošin ispričala za Njujork Post.

Nakon još jednog nasilnog incidenta, Rošin i njen brat su skočili kroz prozor spavaće sobe i pobegli. Otac je potom kontaktirao policiju, koja je počela potragu za nestalom decom. Među policajcima je bio i Tajler Skrup, tada je imao 26 godina, a koji tada još nije upoznao Rošin.

Rošin sa mužem
Rošin sa mužem Foto: TikTok

Novi početak u hraniteljskim porodicama

Rošin i njen brat, zajedno sa još dvoje braće i sestara, smešteni su u hraniteljske porodice. Tamo se život Rošin menjao na bolje, a iskustvo iz detinjstva verovatno je uticalo na to da, kao odrasla osoba, radi u kancelariji šerifa.

I Tajler je tada već radio u toj kancelariji. Kada su se prvi put sreli, Tajler je odmah bio očaran:

„Mislio sam da je prelepa, pa sam bio pomalo nervozan da pričam s njom“, ispričao je on.

Rošin se priseća:

„Stalno me je posmatrao, ali nije rekao ni reč. Ipak, osećala sam neku vezu između nas.“

Sudbina koja spaja prošlost i sadašnjost

Kada su konačno počeli da razgovaraju, pali su na tragovima iz prošlosti.

Počeli smo da povezujemo podatke, i ona je opisala okolinu,“ seća se Tajler.
„Tada sam pomislio: ‘Ne mogu da verujem, ja sam tada bio deo toga i sada sedimo ovde i pričamo.’“

Ova neobična povezanost iz prošlosti i sadašnjosti stvorila je čvrstu vezu između njih dvoje.

Veridba i porodica

Pre otprilike godinu dana, ovo dvoje mladih ljudi su se verili, a njihov petomesečni sin dodatno kruniše ovu posebnu priču. Planiraju da se sledeće godine venčaju.

Rošin je za kraj istakla:

„Neko je rekao da je on moj heroj. I zaista jeste.“

