Sa dolaskom hladnijih dana, mnogi razmišljaju kako da očuvaju toplotu u svom domu, a da pri tome ne povećaju račune za grejanje. Jedan od jednostavnih i jeftinih trikova koji ponovo postaje popularan jeste postavljanje aluminijumske folije iza radijatora.

Reflektovanje toplote 

Prema savetima potrošačkih organizacija, aluminijumska folija može pomoći da se toplota usmeri nazad u prostoriju, umesto da odlazi kroz zidove, što je posebno korisno kod radijatora koji se nalaze na spoljnim zidovima.

Radijator Foto: Shutterstock

U jednom od popularnih video klipova na društvenim mrežama prikazano je kako se folija lako postavlja – izmeri se prostor između nosača, zatim se folija seče po meri i lepi obostranom lepljivom trakom.

Jeftina alternativa termo-folijama

Iako na tržištu postoje specijalizovane termo-reflektivne folije, korisnici ističu da i obična kuhinjska aluminijumska folija može pružiti solidan efekat. Kako prenosi Radio Sarajevo, reč je o metodi koju mnogi ljudi koriste već godinama, naročito u domovima sa starijim instalacijama grejanja.

Jedan korisnik društvenih mreža podelio je svoje iskustvo: - Foliju ne stavljam samo iza radijatora – postavljam je i na plafon, kako bi što više toplote ostalo unutra.

Iskustva korisnika i podrška stručnjaka

Iako postoje i skeptici koji sumnjaju u efikasnost ove metode, brojni komentari korisnika govore suprotno. Mnogi tvrde da im je ovaj jednostavan trik pomogao da smanje potrošnju energije i zadrže prijatnu temperaturu u prostoriji tokom zimskih meseci.

Aluminijumska folija na radijatoru može pomoći kod dogrevanja prostorije Foto: Shutterstock

Podršku ovom rešenju dao je i poznati britanski finansijski savetnik Martin Luis, koji se godinama zalaže za praktične i pristupačne načine štednje energije. Osim aluminijumske folije, preporučio je i korišćenje prozirne plastične folije preko jednostrukih prozora kako bi se smanjio gubitak toplote i sprečila kondenzacija.

Privremeno, ali korisno rešenje

Ovakvi trikovi ne mogu zameniti profesionalnu termoizolaciju, ali u periodima kada su računi za grejanje sve veći, svaka pomoć je dobrodošla. Folija iza radijatora možda neće potpuno rešiti problem hladnoće, ali može doprineti uštedi i toplijem domu, posebno u prostorijama koje se teže greju.

