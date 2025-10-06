Slušaj vest

Tokom svadbene proslave, jedan mladenački par je pokušao da izvede plesnu koreografiju kojom su želeli da oduševe goste. I sve je išlo po planu dok se nisu okliznuli usred plesa i pali na sred podijuma.

Reakcija koja je iznenadila sve

Umesto da trenutak padne u neprijatnu tišinu ili nelagodnost, mlada je rešila da preokrene situaciju u svoju korist. Bez imalo ustezanja, ustala je, zategla telo i počela da izvodi legendarni plesni pokret "worm" po podijumu, što je izazvalo salve smeha, ovacije i aplauz gostiju.

Publika je u trenu zaboravila na pad, a plesna tačka je postala glavni hit večeri.

Mladoženja se povukao i dozvolio joj da zablista

Još jedan detalj oduševio je gledaoce – mladoženja je nakon pada ostao po strani i dao svojoj supruzi prostor da zasija.

- Sjajno je što se muž odmah povukao i pustio je da zablista, pravo partnerstvo, napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Drugi su dodali: "Oduševljenje je izazvalo i to što se muž diskretno povukao i pustio mladu da preuzme scenu, kao da je znao da sledi šou" i "To je bio tačno onaj trenutak kada je mladoženja znao da je oženio pravu."

Internet senzacija sa preko 14 miliona pregleda

Video ovog nesvakidašnjeg trenutka završio je na društvenim mrežama gde je u rekordnom roku postao viralan, sakupivši preko 14 miliona pregleda i na hiljade komentara oduševljenih korisnika iz celog sveta. U danu kada je sve moglo da krene po zlu, jedan plesni trik pretvorio je pad u pobedu i mladence u globalne zvezde.

Bonus video: Novi trend na svadbama