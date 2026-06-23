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Koliko puta dnevno posegnete za telefonombez razmišljanja? Za Saru Long iz Velike Britanije, korišćenje telefona postalo je navika kojoj je posvećivala i do 10 sati dnevno. Gledala je serije, slušala muziku, skrolovala po društvenim mrežamasve dok nije čula rečenicu koja joj je slomila srce: "Mama, molim te, ostavi telefon."

Zavisnost od ekrana koja je postala deo svakodnevice

Sara Long (28) iz Midlendsa priznaje da je godinama bila "vezana" za telefon. Njeno korišćenje telefona dodatno se povećalo 2021. godine, kada je otvorila TikToknalog "MumSaidWhat?!" tokom trudnoće sa prvim detetom.

"Kada sam postala mama, provodila sam sate skrolujući po telefonu između noćnih hranjenja i menjanja pelena, priznaje Sara, koja danas ima dvoje dece, trogodišnju Vilou i jednogodišnju Miju.

Foto: Shutterstock

Trenutak koji je sve promenio

Prekretnica je nastupila kada joj je mala Vilou prišla i rekla:

"Mama, molim te, samo spusti telefon i igraj se sa mnom."

"Nikada mi ranije nije rekla ništa slično i te reči su me pogodile pravo u srce", ispričala je Sara za "Daily Mail".

"U tom trenutku sam shvatila da svojoj ćerki dajem manje pažnje nego telefonu. Pitala sam se kako sam dozvolila da jedan mali uređaj bude važniji od mog deteta?"

Buđenje i promene u porodici

Shvativši da je dotakla "dno digitalne zavisnosti", Sara je odlučila da uvede promene u svom domu. Zajedno sa partnerom Robom (27), uvela je nova pravila:

- Telefoni se više ne koriste za stolom tokom obroka.

- Večeri su rezervisane za "porodično vreme bez ekrana".

Sara sada često ostavlja telefon u kuhinji kako ne bi imala potrebu da ga stalno uzima.

Sara je ograničila korišćenje telefona Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Rezultati nisu izostali.

"Primetila sam da Vilou sada jede bolje, mirnija je i poslušnija. Kada moram da koristim telefon, više razume jer zna da sam s njom provela kvalitetno vreme", kaže Sara.

Manje nervoze, više bliskosti

Otkako je ograničila korišćenje telefona, Sara tvrdi da se oseća srećnije, manje razdražljivo i povezanije sa porodicom.

"Kada Rob i ja provodimo veče bez telefona, oboje imamo osećaj da smo viđeni i voljeni. To nas je zbližilo", iskreno priznaje.

Deca u digitalnom svetu – balans je ključ

Novo istraživanje kompanije "Openreach" pokazalo je da skoro polovina Britanaca (48%) priznaje da ih članovi porodice mole da odlože telefon kako bi više vremena proveli zajedno. Zanimljivo je da jedan od deset roditelja (9%) tvrdi da su ih deca opomenula zbog prekomernog korišćenja telefona.

Sara danas pokušava da svojoj deci pruži zdrav odnos prema tehnologiji:

"Verujem da deca treba da imaju određeno vreme za ekran - živimo u digitalnom svetu i moraju naučiti kako da ga koriste bezbedno. Ali važno je da mi, roditelji, budemo primer."

Sara Long pronašla je ravnotežu između onlajn sveta i stvarnog života zahvaljujući rečenici koju nikada neće zaboraviti.

" 'Mama, molim te, ostavi telefon' – te tri reči su mi otvorile oči. Sada znam da ništa na internetu nije važnije od trenutaka koje provodim sa svojom decom."

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