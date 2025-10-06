Slušaj vest

Devojka iz Blekburna, koja radi kao menadžerka u jednom baru, ujutru 9. septembra počela je da iskašljava krv i da oseća bol na desnoj strani stomaka.

Odmah nakon toga zvala je hitnu pomoć koja ju je pokupila, a bolničari su odmah posumnjali na akutnu upalu slepog creva. Pored tih simptoma, ona je počela da oseća i grčeve.

Nedugo zatim, našla se u bolnici.

- Petnaest lekara je stajalo oko mene pokušavajući da shvate šta se dešava - seća se devojka dramatičnih trenutaka.

- Odlučili su da urade CT skeniranje i ultrazvuk kako bi isključili trudnoću - ali su videli glavu i stopalo. Trebalo je da idem u bolnicu Bernli jer imaju odeljenje za akušerstvo - rekla je ona.

Ali nije mogla da stigne tamo. Njen sin je rođen u kolima hitne pomoći. Ali onda je usledio sledeći šok: Beba u početku nije mogla da diše, pa su bolničari morali da ga reanimiraju. Srećom, majka i sin - zove se Džekson - sada su zdravi i dobro se osećaju.

- Bila sam bez reči i jednostavno nisam mogla da verujem šta se upravo dogodilo - kaže majka.

- Nisam imala stomak, nikakve simptome – samo se pojavio niotkuda.

Ko je otac deteta? Išervudova pretpostavlja da je to muškarac sa kojim nije u vezi. Dakle, očigledno, slučajno poznanstvo.

Nakon početnog iznenađenja, oseća ogromnu ljubav prema svom detetu. "Fantastično mu ide", rekla je. "On je pravo čudo. Ne bih ništa menjala — osim što bih volela da mi je Džekson rekao da je ovde pre nego što se rodio."