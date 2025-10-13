Džudi Pineda nekada je bila časna sestra, a sada porno glumica

Nakon osam godina provedenih u manastiru, mlada Kolumbijka, odlučila je da napusti službu Gospodu, kako bi se posvetila glumi i to u filmovima za odrasle.

Poznata pod umetničkim imenom Džudi Pineda, doskorašnja časna sestra je prekinula život u celibatu i studije religije kojima je posvetila veći deo svog života, kako bi napravila veliku životnu promenu i stekla slavu. Ona je u intervjuu za jedne lokalne novine otkrila kada je shvatila da želi da bude časna sestra.

Od malena želela da se posveti Bogu

- U školi su nas posetile časne sestre i u tom trenutku sam odlučila da želim da budem poput njih - objasnila je ona, i dodala da je sa samo 10 godina otišla u samostan u kojem je provela osam godina. Izašla je iz samostana kad je napunila 18, i zaposlila se u jednoj kompaniji. Tamo je srela Huana Bustosa, čoveka koji je regrutovao modele za Webcam (sajt za odrasle).

Iz samostana u porno u industriju

Tada je Džudi postala model na Webcam-u, sajtu koji je veoma popularan među osobama koje su spremne da daju veliku svotu novca da bi njihove želje bile ispunjene preko ekrana. Nakon nekog vremena rada preko Webcam-a, ova Kolumbijka je odlučila da uplovi u nove poslovne vode, pa je postala glumica porno filmova, i tada je njena karijera krenula uzlaznim tokom, naročito kada je otkriveno da je ranije bila časna sestra.

Od sveštenika traži oprost za svoj zanat

Džudi je za lokalne medije otkrila da je najpre osećala krivicu, jer se bavila ovim zanimanjem, da bi se kasnije toliko navikla na svoj novi posao, koji je sada ispunjava mirom i spokojem. Svoju porno karijeru naziva decentnom i umetničkom i tvrdi kako u njoj nema ničeg lošeg.

Iako je odlučila da napusti manastir, nije napustila veru. Kako navodi, redovno posećuje crkvu, ide na mise i ispoveda se, tražeći od sveštenika oprost za masturbiranje i pojavljivanje u erotskim filmovima.

- Na početku sam se osećala loše zbog posla kojim sam počela da se bavim. Ali, ubrzo sam se pomirila sa tim. Takođe se osećam dobro kad idem u crkvu. Nikada ne propuštam mise ni druženja petkom, subotom i nedeljom - priznala je na kraju razgovora.

Džudi je i posvećena majka, koja priznaje da je nekada teško objasniti deci da je to što radi samo posao, i da nemaju razloga da se stide.

