Jedan nepažljiv dodir, obuvanje cipela ili navlačenje jakne, i na noktima se pojave ogrebotine koje kvare ceo izgled. Čini se da čekanje da se lak osuši traje duže nego samo lakiranje, a nestrpljenje može sve da pokvari.

Dobra vest je da ne morate više da trošite živce ni vreme na beskrajno sušenje. Postoje brzi i jednostavni trikovi kojima ćete ubrzati ovaj proces, a vaši nokti će ostati glatki, sjajni i besprekorni. Od hladne vode, preko fena, pa sve do posebnih proizvoda - otkrivamo pet trikova zahvaljujući kojima će vaš lak za nokte biti suv u rekordnom roku.

Hladna kupka za nokte: Ostavite lak da se osuši oko minut, a zatim kratko umočite nokte u posudu sa hladnom vodom. Niska temperatura pomaže da lak brže očvrsne.

Najbolje je da pripremite posudu s ledom pre lakiranja. Ali budite oprezni - neki lakovi mogu postati krti zbog naglog hlađenja. Ako nemate posudu, možete staviti nokte pod mlaz hladne vode, ali pazite da mlaz ne bude prejak.

Kratko u zamrzivač: Jednako efikasno, ali manje praktično - stavite ruke nakratko u zamrzivač. I ovde hladnoća pomaže da lak očvrsne.

Fenski trik: Duvanje u nokte usporava sušenje zbog toplog i vlažnog vazduha, ali fen može da pomogne - pod uslovom da ga podesite na hladan vazduh. Držite fen nekoliko minuta uperen ka noktima i lak će brže biti spreman.

UV lampe za specijalne lakove: Ako koristite lakove sa polimerima (poput gel lakova), možete ubrzati sušenje pomoću UV lampe, baš kao kod profesionalnog manikira. Toplota i svetlost iz lampe pomažu da lak ravnomerno očvrsne i pruže glamurozan izgled.

Brzosušeći lakovi i sprejevi: Na tržištu postoje i posebni brzosušeći nadlakovi, koje jednostavno nanesete preko izabrane boje. Oni značajno skraćuju vreme sušenja i čine nokte otpornim u svega nekoliko sekundi. Pored nadlakova, dostupne su i kapi ili sprejevi koji ubrzavaju očvršćavanje laka.

