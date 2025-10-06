Slušaj vest

Mala, gotovo neprimetna linija na noktu može delovati bezopasno, ali u slučaju Lusi Tompson (35) iz Jorkšira u Engleskoj, jedan takav detalj bio je i te kako rizičan. U aprilu 2023. godine, nakon skidanja veštačkih akrilnih noktiju, Lusi je primetila tanku crnu liniju na levom palcu. Mislila je da je to obična modrica ili posledica udarca, i skoro da nije pridavala značaj tom znaku.

Ipak, upozorenje prijateljice nateralo ju je da poseti lekara, a dalje preglede obavio je specijalista koji je odmah posumnjao na retki oblik raka kože. Prvi testovi nisu dali jasne rezultate, ali druga biopsija je otkrila prekancerozne ćelije u korenu nokta.

Lekari sumnjaju na retki oblik raka kože

"Imala sam nadogradnju, veštačke nokte i skidala sam ih sama. Primetila sam čudnu liniju na noktu i mislila da sam ga oštetila skidajući veštačke. Ipak, pojavila se tanka, prava linija i pomislila sam 'ovo izgleda čudno'", rekla je ona za "The Sun" pa dodala:

"Kad sam otišla kod lekara, još pre nego što je sela, rekla je da bi linija mogla da označava rak i da ćemo morati da pošaljemo uzorak na analizu. Odmah sam upućena u specijalizovanu bolnicu za rak i rekli su da žele da ga uklone što pre. Uradili su biopsiju, a ja sam počela da brinem, bilo je stvarno strašno. Svaki dan sam primećivala da raste i raste. Prva misao mi je bila 'ko će čuvati moju decu kao ja?'. To me je najviše plašilo. Nisam želela da ih ostavim".

Rano otkrivanje sprečava ozbiljne komplikacije

Kada prvi testovi nisu dali jasne rezultate, Britanka je uradila još jednu biopsiju nokta. Ovog puta lekari su otkrili prekancerozne ćelije. Objasnili su joj da, ako se ove ćelije ne leče, mogu prerasti u ozbiljan oblik raka kože poznat kao subungvalni melanom.

Lusi ističe da mnogi ljudi pogrešno veruju da su takve promene bezopasne i odlažu posetu lekaru, što može biti opasno. Ona se oseća srećnom što je njen slučaj otkriven na vreme i do sada se problem nije ponovio. Sada redovno proverava sve nokte i retko koristi akrilne.

"Proveravajte koren nokta"

Na kraju, savetuje svima koji primete bilo kakvu promenu, liniju ili drugačiji izgled nokta da odmah posete lekara.

Iako promena može biti bezopasna, rana dijagnoza može sprečiti ozbiljne probleme u budućnosti. Takođe savetuje sve koji redovno rade veštačke nokte da s vremena na vreme uklone lak ili nadogradnju kako bi jasno videli koren nokta i uočili eventualne probleme.

