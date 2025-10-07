Slušaj vest

Tokom avgusta većina domaćica počinje sa pripremom zimnice. Turšija je neizostavna na trpezi tokom hladnijih dana, a bogatstvo vitamina iz povrća koje sadrži odlično je za dizanje imuniteta, ali i ukusan dodatak svakom jelu.

Turšija se može praviti sa ili bez konzervansa. Evo kako da napravite najraznovrsniju turšiju bez konzervansa po starinskom receptu.

turšija Foto: Shutterstock

Sastojci:

2 kg šiljatih zelenih paprika

2 kg zelenog paradajza

2 kg krastavčića

2 kg karfiola

1 kg šargarepe

Po želji crni luk, beli luk, celer ili kupus (ako želite paprike punjene kupusom)

Esencija (salamura) za turšiju:

1 l prokuvane vode

9 l hladne vode

300 g soli

200 g šećera

2 l 9 % alkoholnog sirćeta

1 kesica bibera u zrnu

2 kesice vinobrana (po izboru)

Turšija Foto: Profimedia

Priprema:

Sve povrće za turšiju je potrebno dobro oprati i rasporediti na ravnoj površini, kako bi se dobro osušilo u toku nekoliko narednih dana. Kada se govori o pranju povrća za turšiju, krastavčiće treba potopiti nakratko u vodu, pa ih dobro oprati i odseći peteljke.

Paprike (najbolje žute i zelene) i paradajz trebalo bi izbušiti viljuškom na par mesta, kako bi se lakše ukiselili. Karfiol iscepkajte na cvetiće, a mladu šargarepu očistite i ukoliko je duža, isecite po dužini, luk oljuštite, a kupus očistite od spoljašnjih listova, pa ga isecite na četvrtinu.

Karfiol mora biti beo kao sneg, ni slučajno žut ili da je počeo da žuti. To su sve faktori koji mogu da pokvare turšiju. Šargarepa ne sme biti mekana.

Ceo vaš trud može propasti ukoliko stavite samo jednu papriku koja je negde počela da se kvari.

Priprema esencije (salamure) za turšiju:

Esenciju za turšiju je najbolje skuvati dan ranije. Najpre se kuva voda sa šećerom i solju, potom dodajte sirće, biber u zrnu i vinobran (ako na taj način pripremate) i sve to pustite da vri petnaestak minuta. Potrebno je da se potpuno ohladi pre nalivanja u turšiju.

kiseli krastavčići Foto: Vadzim Yakubovich / Alamy / Profimedia

Pranje tegli i buradi za turšiju

Tegle za zimnicu obavezno dobro operite deterdžentom i toplom vodom ili mešavinom sode bikarbone i sirćeta. Nakon toga ih dobro isperite i ostavite da se osuše preko noći ili jedan ceo dan.

Ukoliko želite da obavite i sterilisanje tegli, možete ih oprati i u mašini za sudove ili u rerni, tako što ćete ih pokvasiti toplom vodom, poređati na pleh i ubaciti u rernu. Kako ne bi popucale, preporučljivo je da temperatura ne prelazi 100 stepeni. Potrebno je oko dvadesetak minuta da se potpuno osuše i sterilišu.

Kada ih budete vadili iz rerne, budite pažljivi jer su vrele! Ukoliko stavljate turšiju u bure pobrinite se da ono bude najčistije moguće. Svaka i najmanja nečistoća može biti okidač za stvaranje bakterija koje će sigurno pokvariti vašu zimnicu. Zato operite bure vrućom vodom i deterdžentom, dobro isperite i ostavite da se dobro osuši.

Turšija u tegli

Turšiju je najbolje čuvati ili u burićima ili u staklenim teglama. Turšiju ne bi trebalo da čuvate u plastičnim posudama, jer dolazi do migracije štetnih materija iz plastike u hranu. Turšiju u teglama je bitno dobro zatvoriti, bilo hermetičkim poklopcima ili metalnim, takođe, koristite mrežice za pritiskanje povrća, a preko celofan.

turšija Foto: Printscreen/Instagram

Ako turšiju stavljate u tegle, salamura treba da bude 2 cm ispod vrha tegle.

Kada je salamura slanija, turšija će brže sazreti i bolje će se očuvati tokom zime. Ako je manje slana i vreme je toplo, stavite sirće u nju i na taj način se turšija neće pokvariti.

(Kurir.rs/ Objektiv)

Bonus video: Kako da vam zimnica traje i do tri godine?