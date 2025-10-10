Slušaj vest

U potrazi za zdravijim navikama, mnogi posežu za različitim dijetama i eksperimentima u ishrani. Tako je i jedna devojka, koja se inače bavi nutricionizmom, odlučila da se sedam dana posveti jednoj jedinoj namirnici – jogurtu. Rezultati koje je uočila tokom tog perioda iznenadili su je više nego što je očekivala.

- Oduvek sam volela jogurt. Kremast je, ukusan i odličan za doručak, dodatak smutijima, pa čak i kao desert ako se doda malo tamne čokolade. Zato mi nije bilo teško da prihvatim izazov da ga jedem svaki dan tokom jedne nedelje.

Početna motivacija i prvi utisci

Jogurt je izuzetno benefitan po zdravlje čoveka Foto: Shutterstock

Iako je na prvi pogled sve delovalo kao jednostavan i ukusan eksperiment, već na početku uvela je značajne promene u svakodnevne obroke. Jogurt je zamenio mnoge druge užine i doručke koji su ranije bili manje hranljivi.

- Iskreno, delovalo je kao zabavan način da češće uživam u omiljenoj namirnici. Iako nisam očekivala spektakularne promene, bila sam radoznala kako će telo reagovati.

Šta se dešava u telu kada svakodnevno konzumirate jogurt?

Nakon samo nekoliko dana, počela je da primećuje fizičke promene, naročito vezane za varenje i nivo energije.

- Prva stvar koju sam primetila bila je smanjena nadutost. Stomak mi je delovao ravnije, što me zaista iznenadilo. Verujem da su probiotici iz jogurta doprineli boljoj ravnoteži crevne flore.

Pored toga, osećaj sitosti između obroka postao je znatno izraženiji.

- Jogurt me duže držao sitom, naročito grčki tip koji je bogat proteinima i sadrži malo masti. Zahvaljujući tome, nisam imala potrebu da stalno grickam nešto između obroka.

Promena u načinu razmišljanja o hrani

Eksperiment nije uticao samo na fizičko stanje – uticao je i na njen odnos prema ishrani.

- Zahvaljujući ovom izazovu, postala sam pažljivija pri planiranju obroka. Umesto da nasumično biram šta ću pojesti, razmišljala sam unapred kako da uključim jogurt u ishranu. To mi je pomoglo da budem svesnija svojih izbora.

Koji jogurt je najzdraviji izbor?

Na tržištu postoji veliki broj jogurta, ali ne odgovaraju svi istim potrebama. Zato je važno birati pametno.

- Moj favorit su grčki jogurt i skyr – oba su gusta, bogata proteinima i zasitna. Ključ je u tome da se izbegavaju verzije sa dodatim šećerima. Umesto toga, običan jogurt možete zasladiti svežim voćem, kašičicom meda, orasima ili granolom."

Takođe napominje da jogurti sa malo masti mogu pomoći kod osećaja sitosti, ali i da masti iz mlečnih proizvoda nisu nužno loše po zdravlje srca.

Prednosti svakodnevnog unosa jogurta

Na osnovu ličnog iskustva, ali i podržano naučnim činjenicama, navodi se nekoliko ključnih koristi od konzumiranja jogurta svaki dan:

Zdravija probava : Probiotici pomažu u održavanju ravnoteže bakterija u crevima, što može ublažiti nadutost i gasove.

: Probiotici pomažu u održavanju ravnoteže bakterija u crevima, što može ublažiti nadutost i gasove. Dugotrajan osećaj sitosti: Proteini i masti u jogurtu sprečavaju napade gladi između obroka.

Proteini i masti u jogurtu sprečavaju napade gladi između obroka. Bogatsvo nutrijenata: Jogurt je odličan izvor kalcijuma i proteina koji podržavaju zdravlje kostiju i mišića.

Jogurt je odličan izvor kalcijuma i proteina koji podržavaju zdravlje kostiju i mišića. Kontrola težine : Sitost koju pruža može pomoći u sprečavanju prejedanja.

: Sitost koju pruža može pomoći u sprečavanju prejedanja. Moguće smanjenje rizika od dijabetesa tip 2: Redovan unos jogurta može doprineti manjem riziku od razvoja ove bolesti. Kada jogurt ipak nije najbolja opcija?

Iako veoma zdrav za većinu, jogurt nije idealan izbor za sve.

- Ako imate intoleranciju na laktozu, jogurt možda neće prijati, iako neki sa blažom netolerancijom mogu bez problema konzumirati fermentisane mlečne proizvode. Vegani i osobe sa alergijama treba da potraže biljne alternative poput bademovog, kokosovog ili sojinog jogurta – ali pažljivo čitajte sastav.

Takođe, osobe sa određenim zdravstvenim stanjima treba da se posavetuju sa stručnjakom pre uvođenja jogurta u svakodnevnu rutinu.

Da li postoji "previše" jogurta?

Iako zdrav, jogurt se, kao i sve drugo, mora konzumirati umereno.

- Ako se pretera, posebno sa slatkim ili aromatizovanim verzijama, možete uneti previše šećera i kalorija. Prekomerni unos kalcijuma takođe može ometati apsorpciju drugih važnih minerala poput gvožđa i cinka.

Na kraju sedmodnevnog eksperimenta, zaključak je bio jasan: jogurt može biti jednostavan, pristupačan i ukusan saveznik zdravijeg načina života.

- Osećala sam se manje naduto, sitije između obroka i generalno zadovoljna načinom na koji se hranim. Možda ga neću jesti svaki dan, ali sigurno ću ga češće uključivati u svoju ishranu. Ako razmišljate da ga uvrstite u svakodnevicu – samo napred! Eksperimentišite s vrstama i kombinacijama, i osluškujte svoje telo.

