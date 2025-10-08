Slušaj vest

Pravljenje ajvara ume da potraje, ali jedan detalj najčešće pravi najveći problem.To je način na koji ljuštite pečenu papriku. Mnoge domaćice prilikom “ljuštenja” prave grešku, a to je ključno što vam se ajvar satima kuva.

Ovaj trik može da produži i rok trajanja ajvara. Rešenje je prosto: papriku ljuštite samo na jedan način, a rezultat će biti gušći, aromatičniji ajvar koji se brže skuva i vaša zimnica će biti bolja nego ikada.

Trik domaćica iz Leskovca koji skraćuje vreme kuvanja ajvara

profimedia0303138032.jpg
Kako da brže skuvate ajvar Foto: Profimedia

- Šta tačno radite pogrešno? 

Potapanje pečene paprike u posudu s vodom tokom ljuštenja. Paprika tako upije vodu, izgubi dimni pečeni ukus i razredi masu za ajvar.

- Kako ispravno da oljuštite papriku (bez vode)?

Posle pečenja, paprike ubacite u kesu da se potpare i lakše oljušte. Kad se prohlade, ljuštite ih na suvo. Ruke brišite papirnim ubrusom; ako treba, kratko umočite samo ruke, nikako papriku. Ostavite oljuštene paprike da se ocede, ali bez ispiranja.

- Zašto ovo skraćuje kuvanje?

U smesi ima manje vode, pa ajvar brže dostiže pravu gustinu. 

Sačuva se prepoznatljiv šmek pečenja, umesto da ostane u vodi. 

Manje je rizika da ajvar ostane vodenast i da se posle brže pokvari.

(Kurir.rs/ BlicŽena)

Ne propustiteŽenaKako je ajvar dobio ime? Ovo je turska reč i nema veze ni sa paprikom ni sa zimnicom
ajvar profimedia-0351716664.jpg
ŽenaOriginalni recept za pravi leskovački ajvar: Ovo su koraci koje morate ispoštovati da dobijete omiljeni zimski specijalitet
Domaći ajvar se pravi isključivo od paprike
ŽenaIzabrano je najbolje srpsko jelo! Ovih dana pravi ga pola Srbije, ali je najbolje u ovom gradu i to zbog jednog detalja
paprika se tradicionalno peče sa šporetu
ŽenaZbog ovoga vam se zimnica svake godine kvari: Četiri mesta gde nikako ne treba da je držite
AJVAR 3.jpg

 VIDEO: Crveno blago: 

CRVENO BLAGO! Proizvode ga samo četiri porodice u Srbiji, a mi smo pažljivo zabeležili svaki detalj njegove pripreme! (KURUR TV) Izvor: Kurir televizija