Kako da skratite vreme kuvanja ajvara: Trik domaćica iz Leskovca je zlata vredan
Pravljenje ajvara ume da potraje, ali jedan detalj najčešće pravi najveći problem.To je način na koji ljuštite pečenu papriku. Mnoge domaćice prilikom “ljuštenja” prave grešku, a to je ključno što vam se ajvar satima kuva.
Ovaj trik može da produži i rok trajanja ajvara. Rešenje je prosto: papriku ljuštite samo na jedan način, a rezultat će biti gušći, aromatičniji ajvar koji se brže skuva i vaša zimnica će biti bolja nego ikada.
Trik domaćica iz Leskovca koji skraćuje vreme kuvanja ajvara
- Šta tačno radite pogrešno?
Potapanje pečene paprike u posudu s vodom tokom ljuštenja. Paprika tako upije vodu, izgubi dimni pečeni ukus i razredi masu za ajvar.
- Kako ispravno da oljuštite papriku (bez vode)?
Posle pečenja, paprike ubacite u kesu da se potpare i lakše oljušte. Kad se prohlade, ljuštite ih na suvo. Ruke brišite papirnim ubrusom; ako treba, kratko umočite samo ruke, nikako papriku. Ostavite oljuštene paprike da se ocede, ali bez ispiranja.
- Zašto ovo skraćuje kuvanje?
U smesi ima manje vode, pa ajvar brže dostiže pravu gustinu.
Sačuva se prepoznatljiv šmek pečenja, umesto da ostane u vodi.
Manje je rizika da ajvar ostane vodenast i da se posle brže pokvari.
