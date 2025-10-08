Slušaj vest

Pravljenje ajvara ume da potraje, ali jedan detalj najčešće pravi najveći problem.To je način na koji ljuštite pečenu papriku. Mnoge domaćice prilikom “ljuštenja” prave grešku, a to je ključno što vam se ajvar satima kuva.

Ovaj trik može da produži i rok trajanja ajvara. Rešenje je prosto: papriku ljuštite samo na jedan način, a rezultat će biti gušći, aromatičniji ajvar koji se brže skuva i vaša zimnica će biti bolja nego ikada.

Trik domaćica iz Leskovca koji skraćuje vreme kuvanja ajvara

Kako da brže skuvate ajvar Foto: Profimedia

- Šta tačno radite pogrešno?

Potapanje pečene paprike u posudu s vodom tokom ljuštenja. Paprika tako upije vodu, izgubi dimni pečeni ukus i razredi masu za ajvar.

- Kako ispravno da oljuštite papriku (bez vode)?

Posle pečenja, paprike ubacite u kesu da se potpare i lakše oljušte. Kad se prohlade, ljuštite ih na suvo. Ruke brišite papirnim ubrusom; ako treba, kratko umočite samo ruke, nikako papriku. Ostavite oljuštene paprike da se ocede, ali bez ispiranja.

- Zašto ovo skraćuje kuvanje?

U smesi ima manje vode, pa ajvar brže dostiže pravu gustinu.

Sačuva se prepoznatljiv šmek pečenja, umesto da ostane u vodi.

Manje je rizika da ajvar ostane vodenast i da se posle brže pokvari.

(Kurir.rs/ BlicŽena)

