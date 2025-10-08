"Da biste završili na orgijama, morate da znate prave ljude" Zvezda sajta za odrasle otkrila prljav veš sa tajnih žurki holivudskih faca
Hejli Dejvis, jedna od najpoznatijih zvezda industrije za odrasle, otvorila je vrata sveta o kojem se malo govori — holivudskih tajnih žurki i orgija.
Ova atraktivna 25-godišnjakinja, koja je pre dve godine iz Novog Zelanda preselila u Los Anđeles, ubrzo je postala nezaobilazno lice na noćnim događajima koje organizuju poznate ličnosti i uticajni ljudi.
Pozivi u noćni svet slavnih
- Jedan veoma poznati muškarac mi je poslao poruku i kratko smo se dopisivali, a onda mi je nekoliko nedelja kasnije poslao poruku i pozvao me je da izađemo. Da biste završili na orgijama, morate da znate prave ljude, ispričala je Hejli u razgovoru za Daily Mail.
U galeriji pogledajte fotografije Hejli Dejvis:
Brojni poznati influenseri, muzičari i organizatori ekskluzivnih žurki brzo su joj slali pozive, uvodeći je u jedan sasvim drugačiji svet holivudske zabave.
Noć veštica iz snova i noćna mora
Posebno nezaboravna bila joj je jedna razuzdana žurka za Noć veštica. Među gostima bila je i grupa patuljastih glumaca koji su se prerušili u likove Umpa Lumpa iz filma Willy Wonka & the Chocolate Factory. Oni su nastupali na bini, a Hejli je pozvana da se popne i "mazi sa drugom ženom". Međutim, situacija je brzo izmakla kontroli.
- Ljudi maskirani kao Umpa Lumpa završili su u velikoj orgiji, prisetila se plavuša, dodajući da je sišla sa bine čim je atmosfera postala previše eksplicitna.
Neočekivani razvoj događaja
- Domaćin je rekao da grupni seks nije bio deo plana za tu noć, ali niko nije ništa preduzeo da to spreči, naglasila je Dejvis.
Ona je opisala kako je u neverici posmatrala ono što se dešava oko nje: - Trajalo je oko 30 minuta. Jednostavno sam stajala i mislila: "O, moj Bože".
Stroge mere zaštite
Kako bi gosti mogli bezbedno da učestvuju u takvim događajima, često je obavezno testiranje na seksualno prenosive bolesti, posebno ako se očekuju seksualni činovi tokom zabave. Takođe, mnogi potpisuju ugovore o poverljivosti kako bi se zaštitila privatnost svih prisutnih, naročito poznatih ličnosti.
Ko su gosti i šta se na tim žurkama događa?
Prema njenim rečima, najčešći gosti su reperi i UFC borci, mada se povremeno pojave i neki od najvećih holivudskih zvezda.
- Svakako sam videla neke velike i uticajne ljude uključene u orgije. Najviše me je iznenadilo koliko su otvoreni kada je seks u pitanju. Ljudi imaju seks bukvalno svuda – na krevetima, na terasama, pred svima, rekla je Hejli.
Dodala je da neki članovi A-liste čak vole da svoje seksualne odnose prikazuju na velikim ekranima na žurkama, kako bi svi mogli da gledaju.
Navike i cene ulaznica
Hejli je takođe otkrila da su ove zabave često ispunjene raznim supstancama.
- Mnogo ljudi puši travu, uzima pečurke, šmrče svašta, ali ja se klonim toga jer ne pijem i ne drogiram se, kazala je pa se osvrnula i na cifru koja se mora platiti za učestovanje na ovim terevenkama.
- Ukoliko niste u zatvorenom krugu, ulaz na ovakve žurke može koštati i do 10.000, pa čak i 20.000 dolara, što mnogi zaista plaćaju samo da bi učestvovali u ovom ekskluzivnom svetu, zaključila je ona.
