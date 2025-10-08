Hejli Dejvis, jedna od najpoznatijih zvezda industrije za odrasle, otvorila je vrata sveta o kojem se malo govori — holivudskih tajnih žurki i orgija.

Ova atraktivna 25-godišnjakinja, koja je pre dve godine iz Novog Zelanda preselila u Los Anđeles, ubrzo je postala nezaobilazno lice na noćnim događajima koje organizuju poznate ličnosti i uticajni ljudi.

Pozivi u noćni svet slavnih

- Jedan veoma poznati muškarac mi je poslao poruku i kratko smo se dopisivali, a onda mi je nekoliko nedelja kasnije poslao poruku i pozvao me je da izađemo. Da biste završili na orgijama, morate da znate prave ljude, ispričala je Hejli u razgovoru za Daily Mail.

U galeriji pogledajte fotografije Hejli Dejvis:

1/7 Vidi galeriju Hejli Dejvis, poznata zvezda OnlyFans-a Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Instagram/itshayleydavies Hayley Davies

Brojni poznati influenseri, muzičari i organizatori ekskluzivnih žurki brzo su joj slali pozive, uvodeći je u jedan sasvim drugačiji svet holivudske zabave.

Noć veštica iz snova i noćna mora

Posebno nezaboravna bila joj je jedna razuzdana žurka za Noć veštica. Među gostima bila je i grupa patuljastih glumaca koji su se prerušili u likove Umpa Lumpa iz filma Willy Wonka & the Chocolate Factory. Oni su nastupali na bini, a Hejli je pozvana da se popne i "mazi sa drugom ženom". Međutim, situacija je brzo izmakla kontroli.

- Ljudi maskirani kao Umpa Lumpa završili su u velikoj orgiji, prisetila se plavuša, dodajući da je sišla sa bine čim je atmosfera postala previše eksplicitna.

Neočekivani razvoj događaja

- Domaćin je rekao da grupni seks nije bio deo plana za tu noć, ali niko nije ništa preduzeo da to spreči, naglasila je Dejvis.

Ona je opisala kako je u neverici posmatrala ono što se dešava oko nje: - Trajalo je oko 30 minuta. Jednostavno sam stajala i mislila: "O, moj Bože".

Stroge mere zaštite

Hejli Dejvis, poznata zvezda OnlyFans-a Foto: Instagram/itshayleydavies Hayley Davies

Kako bi gosti mogli bezbedno da učestvuju u takvim događajima, često je obavezno testiranje na seksualno prenosive bolesti, posebno ako se očekuju seksualni činovi tokom zabave. Takođe, mnogi potpisuju ugovore o poverljivosti kako bi se zaštitila privatnost svih prisutnih, naročito poznatih ličnosti.

Ko su gosti i šta se na tim žurkama događa?

Prema njenim rečima, najčešći gosti su reperi i UFC borci, mada se povremeno pojave i neki od najvećih holivudskih zvezda.

- Svakako sam videla neke velike i uticajne ljude uključene u orgije. Najviše me je iznenadilo koliko su otvoreni kada je seks u pitanju. Ljudi imaju seks bukvalno svuda – na krevetima, na terasama, pred svima, rekla je Hejli.

Dodala je da neki članovi A-liste čak vole da svoje seksualne odnose prikazuju na velikim ekranima na žurkama, kako bi svi mogli da gledaju.

Navike i cene ulaznica

Hejli Dejvis, poznata zvezda OnlyFans-a Foto: Instagram/itshayleydavies Hayley Davies

Hejli je takođe otkrila da su ove zabave često ispunjene raznim supstancama.

- Mnogo ljudi puši travu, uzima pečurke, šmrče svašta, ali ja se klonim toga jer ne pijem i ne drogiram se, kazala je pa se osvrnula i na cifru koja se mora platiti za učestovanje na ovim terevenkama.

- Ukoliko niste u zatvorenom krugu, ulaz na ovakve žurke može koštati i do 10.000, pa čak i 20.000 dolara, što mnogi zaista plaćaju samo da bi učestvovali u ovom ekskluzivnom svetu, zaključila je ona.

