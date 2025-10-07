Džulijan Abasa, 24-godišnja studentkinja medicine iz Ugande, već nekoliko godina živi u Beogradu. Iako je došla iz potpuno drugačije sredine, brzo se snašla i sa radošću prihvatila mnoge aspekte srpske svakodnevice. Među njima je i – hrana.

Svojevremeno je za domaće medije ispričala da je prilikom izbora fakulteta istraživala opcije širom Evrope.

- Istraživala sam fakultete u Evropi, gde je moja želja bila da studiram. Moji prijatelji birali su Austriju i Nemačku, a ja sam izabrala Srbiju, rekla je Džulijan za Blic i dodala da je presudan uticaj, kako je otkrila, imala je preporuka prijatelja njenog oca, koji je Srbiju opisao u najlepšem svetlu.

Ljubav na prvi zalogaj: Ajvar oduševio Džulijan

U galeriji pogledajte fotografije Džulijan Abase: 

Džulijan Abasa Foto: Printscreen/Instagram/abaaasajulian

U pokušaju da se još bolje poveže sa lokalnom kulturom, Džulijan je rado probala mnoge tradicionalne specijalitete. Nedavno je na Instagramu podelila svoj prvi susret s ajvarom, a reakcija je bila spektakularna.

- Predobro je! Poješću sve, ovo je jedna od najboljih stvari koje sam probala, oduševljeno je poručila, uz osmeh koji je odmah osvojio gledaoce. Snimak je brzo postao viralan i izazvao lavinu pozitivnih komentara.

„Bombone od svinje“ – čvarci koji su nasmejali celu Srbiju

Džulijan nije oduševljena samo ajvarom. Od mnogih srpskih specijaliteta otkrila je koja joj je još jedna kulinarska slabost – čvarci. Međutim, način na koji ih je nazvala nasmejao je sve:

- Bombone od svinje, rekla je iskreno i simpatično za Blic, misleći na čvarke, čime je dodatno osvojila publiku i prikupila milione pregleda na društvenim mrežama.

Kao što su joj mnogi korisnici u komentarima predložili – čvarci i ajvar uz hleb i sir čine idealan domaći zalogaj, pa se čini da je Džulijan na dobrom putu da otkrije prave ukuse Balkana.

Prirodna harizma i odličan srpski – recept za simpatije

Pored duhovitosti i opuštenog stava, ono što je Džulijan dodatno izdvojilo jeste njeno izuzetno dobro znanje srpskog jezika. Upravo zahvaljujući toj neposrednosti i otvorenosti, uspela je da se poveže s ljudima i izgradi snažnu zajednicu pratilaca na društvenim mrežama.

Njena priča pokazuje koliko međusobno upoznavanje različitih kultura može biti bogatstvo – a i koliko jedan tegla ajvara može da ujedini ljude.

Bonus video: Srpska snajka iz plemena Zulu o paradajz turistima

Srpska snajka o paradajz turistima Izvor: Tiktok/ladynaledy8