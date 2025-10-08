Slušaj vest

Ako nećete pržiti sve uštipke odmah, testo možete držati u frižideru nekoliko dana i peći “u turama”. Služenje ide i uz slano i slatko: pavlaka, sir, ajvar, ali i džem, med ili čokoladni krem, uz njih sve ide.

Sastojci
1 kockica svežeg kvasca
125 ml mleka + 125 ml vode (za posnu varijantu izostavite mleko i dodajte još vode)
500 g brašna (prosejano)
50 ml ulja + ulje za prženje
1 čašica rakije
1 ravna kafena kašičica soli
1 ravna kafena kašičica šećera

profimedia0169221789.jpg
Makedonski uštipci, slani i slatki Foto: Profimedia

Priprema

U mlako mleko i vodu umešajte šećer, izmrvljen kvasac i kašiku brašna. Promešajte i ostavite 10 minuta da se kvasac aktivira (napravi penu).
U veću posudu sipajte prosejano brašno, dodajte aktivirani kvasac, ulje, so i čašicu rakije. Zamesite mekano testo (mekše nego za kiflice).
Pokrijte i ostavite oko 30 minuta da naraste, zatim ga kratko premesite, razvucite oklagijom i odvajajte komade veličine mandarine.
U dubljoj šerpi zagrejte ulje na srednje jakoj temperaturi. Spuštajte uštipke i pržite do zlatne boje, povremeno okrećući da se ravnomerno ispeku. Vadite na papir da upije višak masnoće.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustiteŽenaKad probate rupičaste uštipke, druge nećete više praviti: Nema čekanja i mešanja testa, a potrebna su samo 4 sastojka
shutterstock-125697020.jpg
ŽenaSočni uštipci sa jogurtom: Najbolje od svega je što se spremaju brzo
ustipci-recept.jpg
ŽenaJednostavni i brzi uštipci sa sirom: Evo šta da uradite kako ne bi bili previše masni
ustipci-s-cvarcima.jpg
ŽenaUštipci Melanije Tramp ujedinili bivšu Jugu: Svi gledaju u tanjir prve dame Amerike, oduševila i Srbe i Hrvate i Slovence (FOTO)
profimedia-0221720441.jpg

 VIDEO: Leskovački uštipci: 

LESKOVAČKI UŠTIPCI I URNEBES SALATA: Najjednostavniji recept u emisiji "Majke i snajke": Porodica kuvanjem osvojila 10.000 dinara Izvor: Kurir televizija