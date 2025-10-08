Ako nećete pržiti sve uštipke odmah, testo možete držati u frižideru nekoliko dana i peći “u turama”. Služenje ide i uz slano i slatko: pavlaka, sir, ajvar , ali i džem, med ili čokoladni krem, uz njih sve ide.

U mlako mleko i vodu umešajte šećer, izmrvljen kvasac i kašiku brašna. Promešajte i ostavite 10 minuta da se kvasac aktivira (napravi penu).

U veću posudu sipajte prosejano brašno, dodajte aktivirani kvasac, ulje, so i čašicu rakije. Zamesite mekano testo (mekše nego za kiflice).

Pokrijte i ostavite oko 30 minuta da naraste, zatim ga kratko premesite, razvucite oklagijom i odvajajte komade veličine mandarine.

U dubljoj šerpi zagrejte ulje na srednje jakoj temperaturi. Spuštajte uštipke i pržite do zlatne boje, povremeno okrećući da se ravnomerno ispeku. Vadite na papir da upije višak masnoće.