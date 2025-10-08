Amerikanka, svetska putnica i tiktokerka Helija, nedavno je tokom boravka na Balkanu posetila Hrvatsku, gde je odmah po dolasku u svoj apartman bila iznenađena onim što je zatekla.

U svom TikTok videu pokazala je koliko su je domaćini srdačno dočekali u apartmanu na hrvatskoj obali.

"Pogledajte koliko hrane su nam domaćini ostavili!", rekla je Helija, dok se u videu jasno vidi sto prepun namirnica – od domaćeg hleba i sira, preko suhomesnatih proizvoda i svežeg voća i povrća, do vina, piva i sokova, čaja i putera.

"Da li se šalite?"
Snimajući sve, dodala je: "Da li se šalite?"

Ispod video snimka odmah su počeli da pristižu komentari, a mnogi korisnici TikToka su bili oduševljeni:

"To ti je normalno na Balkanu"
"To ti je normalno na Balkanu", "To ti je minimum gostoprimstva kod nas", "Reci mi da si na Balkanu bez da mi kažeš da si na Balkanu", "Ovo nije normalno, ovo je super velikodušno", "To je pravi domaćin, bravo za gostoprimstvo", "Balkan – mi znamo šta znači gostoljubivost", bili su samo neki od komentara ispod videa.

 Sutradan je Helija podelila još jedan video, u kojem je prikazala dodatnu pažnju domaćina. Naime, vlasnici apartmana pripremili su joj pred put burek i krofne, a poklonili su joj i male mirisne vrećice lavande.

"Ovo je najslađa stvar koju sam doživela na putovanju", zaključila je Helija, izražavajući svoje oduševljenje toplinom i pažnjom domaćina.

(Kurir.rs/Blic)

 VIDEO: Raste broj nezadovoljnih turista smeštajem

Raste broj nezadovoljnih turista smeštajem! Stručnjaci upozoravaju: Proverite apartman i hotel pre rezervacije - ova greška može skupo da vas košta! Izvor: Kurir televizija