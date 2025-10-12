Slušaj vest

Moderni parovi sve češće shvataju da je planiranje zajedničke budućnosti, uključujući i moguće izazove, ključ za zdrav i stabilan brak. Predbračni ugovori nisu samo pravni dokumenti koji štite imovinu - oni postaju alat za otvorenu komunikaciju i dogovor o važnim pitanjima koja mogu uticati na brak, od finansija i dugova, preko dece i kućnih ljubimaca, do ličnih očekivanja i granica.

Jedna žena koja se bavi advokaturom objašnjava kako stvari stoje kada su razvodiu pitanju, a i ona sama je razvedena.

Kao advokat za porodično pravo, vodila sam bezbroj klijenata kroz razvod. Znala sam bolje od većine koliko to može biti emotivno i finansijski iscrpljujuće. Zato sam, kada sam se udala, učinila sve što sam mogla da se pripremim, uključujući i predbračni ugovor.

Godinama kasnije, prošla sam kroz sopstveni razvod. Bilo je baš onako kako su me “učili” na pravnom fakultetu. Rekla sam sebi: „Znam šta treba da radim, pomogla sam već toliko klijenata da prođu kroz ovo.“

Ali, kao i kod saobraćajne nesreće, ne shvatiš stvarnu razornu snagu koju to ima na tvoj život, bez obzira koliko puta si to gledao u filmovima, vezao pojas i proučavao policu osiguranja — sve dok se to ne desi tebi lično.

Čak i sa „savršenim“ predbračnim ugovorom, niko nije imun na emotivne turbulencije koje donosi kraj braka. Ali, zato što smo te teške razgovore obavili unapred, proces je bio jasniji, smireniji i mnogo lakše podnošljiv nego što bi inače bio. Ta priprema je bila poklon - ne samo meni, već i mojoj ćerki i bivšem mužu.

100% brakova se završava - i većina završetaka je bolna

Osim poreza i promena, postoji još jedna sigurna stvar u životu: svi brakovi će se završiti - ili smrću (60%) ili razvodom (40%). Ipak, samo 33% parova ima plan za imovinu u slučaju smrti, a još manje, samo 15%, ima predbračni ugovor u slučaju razvoda. To znači da je većina brakova ranjiva na emotivne, finansijske i teške posledice dok prolaze kroz jedan od najtežih gubitaka u životu.

Bez predbračnog ugovora, parovi su primorani da se oslanjaju na državu u jednom od najranjivijih trenutaka svog života, često suočeni sa nepotrebnim finansijskim pritiskom dok se bore sa zastarelim i komplikovanim sistemima. Prema izveštaju Legal Services Corporation Justice Gap iz 2022. godine, 92% Amerikanaca sa niskim primanjima dobija malo ili nimalo pravne pomoći u ozbiljnim građanskim pitanjima, uključujući i porodično pravo. Kada se ljudi sami brane, i mala greška može da ih košta starateljstva nad decom, imovine ili dugoročne finansijske stabilnosti. Porodično pravo je složeno, čak i za obučene profesionalce, a većina porodica se suočava sa tim sama, što narušava same principe našeg pravosudnog sistema.

S obzirom da većina nije zaštićena planom, moja misija je da pomognem parovima da izgrade čvrst temelj kroz pristupačniji i ekonomičniji način, pripremajući ih za brak putem online predbračnih ugovora.

Više nisu rezervisani samo za bogatu elitu, predbračni ugovori postaju standard među milenijalcima i generacijom Z. Ovo nisu bogata deca iz trust fondova - to su svakodnevni mladi profesionalci koji su iz prve ruke videli koliko razvod može biti destruktivan. Oni znaju da brak nije samo pitanje ljubavi; to je i finansijski ugovor koji, ukoliko stvari krenu po zlu, može biti skup, adversarijalan i vrlo bolan za razvezivanje.

Osim zaštite bogatstva, predbračni ugovori štite i vaš brak.

Nekada su predbračni ugovori smatrani lošim znakom, koji je govorio o nedostatku posvećenosti. U stvarnosti, oni funkcionišu kao preventiva - pomažu parovima da prepoznaju i reše najsnažnije faktore rizika za razvod pre nego što postanu toksični, čime se osigurava zdravlje i dugovečnost braka.

Otvorena diskusija o ovim izazovima i očekivanjima na početku veze jača odnos, umesto da se čeka da brak “oboli” od konflikata. Iskreni i promišljeni razgovori o mogućim scenarijima i rešenjima omogućavaju partnerima da budu usklađeni i izgrade zdrave navike koje mogu sprečiti štetne posledice razvoda.

Planirali ste savršeno venčanje. A da li ste planirali uspešan brak?

Milenijalci i generacija Z dovode u pitanje društvene norme, učeći iz iskustava prethodnih generacija. Venčavaju se kasnije, zamenjuju raskošne ceremonije uplatama za kupovinu stana, a umesto dece često imaju kućne ljubimce i biljke.

Ovi parovi takođe ulaze u brak sa složenijim finansijskim i životnim okolnostima nego pre 20 godina. Svaka strana može već posedovati kuće, biznise, penzione račune ili dodatne izvore prihoda.

Bez predbračnog ugovora, parovi su prepušteni zakonima svoje države koji određuju uslove razvoda. Većina ne želi da svoje finansije poveri državi. Tradicionalni porodični zakoni često su zastareli, nekonzistentni i ne odgovaraju realnosti modernih odnosa. Ti zakoni su kreirani za heteroseksualne parove gde samo muž radi, a žena brine o porodici. Danas je sve više žena koje su glavni finansijski stub porodice, dok muškarci preuzimaju domaće obaveze.

Moderni predbračni ugovori mogu takođe da pokriju:

Plodnost: Jedna od šest osoba suočava se sa neplodnošću. Ovo postaje sve važnije jer neki zakoni u državama dodeljuju embrionima status osobe. Reproduktivna klauzula, uključujući uslove oko raspolaganja, može zaštititi vašu reproduktivnu budućnost, osigurati da mogućnost začeća bude na uslovima para i ukloniti pritisak da se pronađe partner dok se gradi karijera.

Kućni ljubimci: Jedan od tri para uključuje klauzulu o kućnim ljubimcima koja definiše starateljstvo, uslove za viđanje, kako će se plaćati troškovi poput veterinarskih računa i osiguranja, kao i ko ima poslednju reč u donošenju odluka o nezi ljubimca.

Ishrana i bračna podrška: Ako jedan partner žrtvuje karijeru da bi odgajao decu ili podržavao posao ili karijeru drugog, predbračni ugovor može osigurati da isplata alimentacije ili bračne podrške bude adekvatna i u skladu sa očekivanjima partnera i standardom života tokom braka.

Zaštita od dugova: Ako jedan od partnera unese dug u vezu ili ga stvori tokom braka, na primer vraćajući se u školu, pokrećući biznis ili kockajući se, zakonski se dug može smatrati zajedničkim, što znači da su oba partnera odgovorna. Predbračni ugovor omogućava parovima da definišu kako će se dug tretirati (95% bira da zadrži dugove odvojeno).

