Umesto da pasulj natapate preko noći, probajte bržu metodu – stavite ga u lonac sa vodom i pustite da provri oko 5 minuta. Nakon toga ga sklonite sa vatre, poklopite i ostavite da stoji sat vremena. Kada ga procedite i nastavite da kuvate na uobičajen način, biće gotov duplo brže.

Da bi bio još ukusniji sledećeg dana, važno je kako se hladi. Pasulj nemojte mešati nakon kuvanja, već ga ostavite da se hladi u poklopljenom loncu. Tako će zadržati pun ukus i neće postati pregust.

Pasulj Foto: Adriana Machado / Alamy / Profimedia

Ako želite gustu teksturu bez dodavanja brašna ili zaprške, pri kraju kuvanja izvadite nekoliko kutlača pasulja, izgnječite ga viljuškom i vratite nazad u lonac. Ovaj jednostavan trik zgusnuće jelo na prirodan način.

Da pasulj ne bi ostao tvrd i posle dugog kuvanja, so obavezno dodajte tek pri kraju. Ako je stavite prerano, ljuska može ostati tvrda i sprečiti zrno da omekša.

A ako vam pasulj ponekad ima gorak ukus, rešenje je jednostavno – dodajte lovorov list tokom kuvanja. On daje aromu i ublažava težinu ukusa, čineći pasulj prijatnijim i za stomak i za nepce.

(Kurir.rs/Žena)

