Specijalitete italijanske kuhinje usvojile su domaćice širom sveta. Sada možete napraviti jednostavan ručak za samo nekoliko minuta. Potrebna su vam tri sastojka i možete uživati u sočnim makaronama. Recept je vrlo jednostavan, a za pripremu ovog preukusnog obroka treba manje od 20 munuta:

Priprema: Belo pileće meso iseckati na kockice. Staviti ga na zagrejano ulje, da se prži. Po ukusu, začiniti meso začinima I biberom. Meso ne treba da porumeni. Čim malo počne da rumeni skloniti ga sa vatre i držati na šporetu. Makarone staviti da se kuvaju u posoljenoj i provreloj vodi, u koju se doda jedna kašika ulja. Skuvane makarone ocediti. Oceđene makarone ubaciti u tiganj sa prženom piletinom i dobro promešati. Vratiti na šporet, a zatim dodati Pavlaku za kuvanje i sve lepo sjediniti. Skloniti sa šporeta i služiti toplo. Odozgo možete posuti malo peršuna. Prijatno!