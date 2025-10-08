Modna revija "Viktorijinih anđela" 2025. godine biće održana 15. oktobra u Njujorku, a modni i muzički svet bruji o impresivnoj listi izvođača koji će ove godine zapaliti pistu!

Brend "Victoria secret" je 8. oktobra objavio da će na sceni nastupiti Missy Eliot, Madison Bur, Karol G i TWICE, megapopularni K-pop sastav — čime je i ovog puta potvrđena tradicija isključivo ženskog line-upa, započeta prošle godine kada su nastupile Šer, Lisa i Tajla.

Muzička energija koja definiše spektakl

Još od svojih početaka, Victoria’s Secret revija bila je poznata po spajanju mode i muzike. Na sceni su se tokom godina smenjivale najveće svetske zvezde: Tejlor Svift, Džastin Biber, Niki Minaž, Lejdi Gaga...

Povratak glamura i poznatih lica na pistu

Na listi potvrđenih manekenki za sada su: Adriana Lima, Aleks Konsani, Anok Jai, Lili Aldridž i Jumi Nu.

Revija je 2019. godine privremeno ukinuta, kada je tadašnji potpredsednik kompanije objasnio da je brend odlučio da napravi pauzu „kako bi unapredio svoj identitet i poziciju“.

Nakon četiri godine tišine, Victoria’s Secret se 2023. vratila putem projekta The Tour — unapred snimljenog i emitovanog događaja — a već 2024. godine usledio je pravi modni spektakl kada su se ponovo pojavili i legendarni Anđeli brenda. Publika je tada mogla da vidi Tajru Benks, Điđi i Belu Hadid, Kejt Mos i njenu ćerku Lilu, kao i Ešli Grejem.

Nova kreativna era brenda

U aprilu 2025. Victoria’s Secret je imenovao Adama Selmana, bivšeg dizajnera za Savage x Fenty, za starijeg potpredsednika i izvršnog kreativnog direktora.

U zvaničnom saopštenju brenda navedeno je da je Selman „vizionarski lider koji spaja smelo modno izražavanje s pričama koje odražavaju duh savremene kulture“, dodajući da njegovo razumevanje spoja mode i pop kulture otvara novo poglavlje za brend.