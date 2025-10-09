Slušaj vest

Mnogi širom sveta koriste Temu za onlajn kupovinu, ali ono što stigne na kućnu adresu ponekad može da izazove pravi šok. Upravo se to dogodilo Sjuzi, na TikToku poznatoj kao Alabama Lotto Lady, koja je svojim pratiocima ispričala najurnebesniju situaciju koju je doživela na Temuu, podstakavši i druge da podele svoja iskustva.

Minijaturna oprema za peglanje

U videu koji je objavila, Sjuzi je podelila svoje iskustvo: "Ima li među vama ljubitelja Temua? Naručila sam mnogo stvari. Imam predivne komade u ormaru koje su odatle", započela je.

Međutim, jedna narudžbina nije prošla baš slavno.

"Najgora stvar koju sam ikada dobila bila je kada sam naručila peglu i dasku za peglanje. Tada sam to objavila na Fejsbuku, možda ste videli. Daska je bila dugačka jedva šest inča (oko 15 cm), a i pegla je bila isto toliko mala", otkrila je.

Nije bila jedina kojoj se to dogodilo.

"Postala sam predmet šale nekoliko nedelja, ali sam se potajno vratila i nastavila da naručujem. Jednostavno volim Temu. Toliko je jeftin. Ako nešto ne valja, ne košta vas ništa – samo bacite. Ne isplati se vraćati. Sigurna sam da i vi imate slične priče i volela bih da ih čujem", dodala je.

Reakcije na TikToku

Njen video brzo je prikupio ogroman broj pregleda i komentara. Dok su se jedni zabavljali zbog minijaturne daske za peglanje, drugi su podelili svoja iskustva s Temua.

"Naručila sam gomilu odeće s Temua. Nikada nisam bila razočarana", napisala je jedna korisnica. Drugi je dodao u šali: "Ja ću ti doneti kesu stvari koje nisu valjale, a ti meni svoju." Treći je rekao: "Tone i tone stvari… Sad mi stižu dve narudžbine."

Sjuzi, naravno, nije jedina kojoj se dogodila ovakva greška. Poslednjih godina deljenje neuspelih Temu kupovina postalo je pravi trend na društvenim mrežama – korisnici objavljuju fotografije premalih, prevelikih ili potpuno neočekivanih proizvoda koji su im stigli.

Šta kaže Temu?

Prilikom onajn kupovine ključno je pažljivo pročitati detalje proizvoda. Na zvaničnom sajtu Temua navodi se da kupci imaju zaštitu:

"Kada kupujete na Temuu, vaše narudžbine su zaštićene Temu Programom zaštite kupaca, koji omogućava povraćaj novca za artikle koji ne stignu, stignu oštećeni ili nisu onakvi kakvi su opisani. Možda ćete biti zamoljeni da pošaljete artikal nazad pre nego što vam se izvrši povraćaj novca", navodi se.

Takođe ističu: "Imajte na umu da se iznos povraćaja možda neće uvek poklapati s punom cenom artikla, jer se u obzir uzimaju porezi, poštarina, korišćeni kuponi i krediti", objasnili su oni.

