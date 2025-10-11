Slušaj vest

Ako spadate u one koji isti tiganj koriste pet, deset ili čak više godina, vreme je da preispitate tu naviku. Teflonsko posuđe jeste praktično, ekonomično i olakšava kuvanje – sprečava lepljenje hrane i omogućava prženje sa minimalnom količinom ulja. Ipak, čak i najkvalitetniji tiganj s vremenom se troši, a nelepljivi sloj postaje tanji i porozniji.

Kada se ošteti, može oslobađati sitne čestice koje pri kontaktu s hranom pod uticajem toplote ulaze u organizam. Iako male količine nisu odmah opasne, dugotrajna upotreba oštećenog tiganja može predstavljati rizik.

Dno tiganja više nije ravno

Jedan od prvih znakova da tiganj više ne obavlja svoju funkciju jeste kada primetite da mu je dno neravno. Tokom godina, izlaganje visokim temperaturama i nepravilno hlađenje mogu deformisati metal od kog je napravljen tiganj. To dovodi do neravnomernog zagrevanja površine.

Kada je dno neravno, hrana se peče neujednačeno – na nekim mestima može zagoreti, dok drugde ostaje polusirova. Osim toga, tiganj koji ne stoji pravilno na ringli gubi toplotu, što povećava potrošnju energije. Ako uz to primetite da se hrana više lepi nego ranije, jasno je – vreme je za zamenu tiganja.

Tamne fleke i promena boje površine

Tamne mrlje na tiganju gotovo su siguran znak da je teflonski premaz oštećen. Svetlije fleke mogu biti normalna posledica upotrebe i obično nisu problem, ali tamne mrlje ukazuju da je zaštitni sloj počeo da se ljušti. Kada se to dogodi, hrana dolazi u direktan kontakt s metalom.

Tamne fleke često su rezultat pregrevanja tiganja. Teflon ne podnosi ekstremno visoke temperature (iznad 250°C), pa dugotrajno kuvanje na maksimumu može oštetiti sloj i promeniti boju površine. U tom slučaju, čak i ako hrana još uvek ne lepi, tiganj nije siguran za upotrebu.

Duboke ogrebotine – skrivena opasnost

Duboke ogrebotine su možda najopasniji znak da je tiganj dotrajao. Najčešće nastaju zbog korišćenja metalnih pribora poput viljuški, noževa ili spatula. Svaka ogrebotina znači da je sloj teflona probijen, čime hemikalije mogu dospeti u hranu tokom pripreme.

Ako primetite da površina tiganja izgleda „šaroliko“, sa vidljivim delovima metala, odmah ga uklonite iz upotrebe. Čak i male ogrebotine vremenom se šire zbog zagrevanja i habanja.

Pokušaji da se život tiganja produži dodavanjem ulja ili putera ne rešavaju problem

Površina gubi sjaj i nelepljivost

Ako hrana počne da se lepi iako koristite ulje, to je znak da teflonski sloj gubi svoja svojstva. Površina koja više nije glatka i sjajna ne omogućava pravilno klizanje hrane, što je jasan indikator da je tiganj dotrajao.

Pokušaji da se život tiganja produži dodavanjem ulja ili putera ne rešavaju problem – višak masnoće može čak zagorevati i stvarati naslage koje dodatno oštećuju površinu. U takvom slučaju, bolje je investirati u novi tiganj nego rizikovati zdravlje i kvalitet hrane.

