Ništa ne miriše na slavu kao sarma koja se krčka satima, a topi se pod kašikom. Kad se otvori poklopac i zamiriše dimljeno meso i kupus, znate da je slavska trpeza spremna.

Sastojci:

1 glavica kiselog kupusa (veća, zbijena)

800 g mešanog mlevenog mesa (svinjsko-juneće)

150 g dimljene slanine (sitno seckane)

1 veća glavica crnog luka

100 g pirinča

2 šargarepe (narendane)

1 jaje

1 kašičica suvog začina

so, biber, tucana paprika

1 kašika masti

1 kašika brašna

1 kašičica aleve paprike

2 lista lovora nekoliko

nekoliko parčića suvog mesa ili rebarca

Sarma Foto: Shutterstock

Priprema:

Odvojite listove kupusa i odseci zadebljane delove. Na malo masti propržite sitno seckan luk i slaninu dok ne zamirišu. Dodajte rendanu šargarepu, pa pirinač, mleveno meso, začine i jaje. Sve dobro izmešajte. Na svaki list stavite kašiku fila, urolaj i uvucite krajeve.

Na dno šerpe stavite nekoliko listova kupusa i parče suvog mesa, pa red sarmi. Poređajte red po red, između ubacite lovor i još malo suvog mesa.

U tiganju napravi zapršku na kašici masti proprži brašno i alevu papriku, dodajte malo vode i sve to sipajte preko sarmi. Nalijte vrelom vodom (da prekrije), poklopite tanjirom i poklopcem.

Krčkajte minimum 3 sata na laganoj vatri, a najbolji ukus dobija ako se sutradan samo podgreje u rerni.

Tajna viralne sarme:

Kuvajte dugo i tiho jer to pravi razliku

Dodajte parče suve svinjske kolenice za miris koji obara s nogu

Nikad ne mešajte sarmu kašikom, samo prodrmajte šerpu

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Recept za sarmu: