Najbolji recept za slavsku sarmu star 100 godina: Meso se topi u ustima, a miris obara sa nogu
Ništa ne miriše na slavu kao sarma koja se krčka satima, a topi se pod kašikom. Kad se otvori poklopac i zamiriše dimljeno meso i kupus, znate da je slavska trpeza spremna.
Sastojci:
1 glavica kiselog kupusa (veća, zbijena)
800 g mešanog mlevenog mesa (svinjsko-juneće)
150 g dimljene slanine (sitno seckane)
1 veća glavica crnog luka
100 g pirinča
2 šargarepe (narendane)
1 jaje
1 kašičica suvog začina
so, biber, tucana paprika
1 kašika masti
1 kašika brašna
1 kašičica aleve paprike
2 lista lovora nekoliko
nekoliko parčića suvog mesa ili rebarca
Priprema:
Odvojite listove kupusa i odseci zadebljane delove. Na malo masti propržite sitno seckan luk i slaninu dok ne zamirišu. Dodajte rendanu šargarepu, pa pirinač, mleveno meso, začine i jaje. Sve dobro izmešajte. Na svaki list stavite kašiku fila, urolaj i uvucite krajeve.
Na dno šerpe stavite nekoliko listova kupusa i parče suvog mesa, pa red sarmi. Poređajte red po red, između ubacite lovor i još malo suvog mesa.
U tiganju napravi zapršku na kašici masti proprži brašno i alevu papriku, dodajte malo vode i sve to sipajte preko sarmi. Nalijte vrelom vodom (da prekrije), poklopite tanjirom i poklopcem.
Krčkajte minimum 3 sata na laganoj vatri, a najbolji ukus dobija ako se sutradan samo podgreje u rerni.
Tajna viralne sarme:
Kuvajte dugo i tiho jer to pravi razliku
Dodajte parče suve svinjske kolenice za miris koji obara s nogu
Nikad ne mešajte sarmu kašikom, samo prodrmajte šerpu
VIDEO: Recept za sarmu: