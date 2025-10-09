Slušaj vest

Ešli, žena koja se razvela nakon samo šest meseci braka, priznaje da je dugo strahovala od 4. oktobra, dana koji bi bila njena prva godišnjica venčanja. Ipak, odlučila je da ovaj bolan datum pretvori u lep trenutak zajedništva i iscjeljenja tako što je na TikToku podelila veoma iskren video.

U viralnom videu, koji je objavila 1. oktobra, Ešli započinje rečima: "Ovaj vikend bi bio moj prvi godišnjica venčanja, ali sada sam razvedena. Više nemam muža.“

„Znate li šta ipak imam?“ nastavila je, pokazujući gornji sloj svadbenog torte. „Pronašla sam ga u zamrzivaču, mislila sam da ću plakati, mislila sam da ću ga baciti, a onda sam pomislila na svoje pratioce.“

Ešli je zatim pojela parče torte, prisetivši se svojih omiljenih trenutaka sa venčanja.

"Moja sećanja nisu vezana za bivšeg muža,“ odmah je pojasnila: "Moja sećanja su vezana za detalje i trud koji sam uložila u planiranje venčanja, jer sam zaista mnogo radila na tome.“ I dalje je osećala radost prisetivši se posebnih trenutaka, poput toga da je njena baka bila cvećarka, što je, kako kaže, unelo humor i toplinu u ceremoniju. Video je prikazao baku kako veselo ide niz prolaz u invalidskim kolicima, posipajući latice cveća.

Još jedan poseban trenutak bio je što je Ešli ručno napisala pismo za svakog od 120 gostiju, posvećujući se ovom zadatku 120 dana pre venčanja. Snimke gostiju kako otvaraju pisma donose suze, ali i radost.

Takođe je smislila ideju da DJ-u da spisak pesama za prvi ples svih bračnih parova na venčanju, omogućivši gostima da se podsete svojih trenutaka i osveže ljubav.

"Mnogi su mi kasnije rekli da ih je to podsećanje na prvi ples emotivno dirnulo i vratilo ljubav na poseban način,“ objasnila je Ešli.

Reflektujući o svom izboru da godišnjicu vidi kao priliku za slavlje i očuvanje lepih sećanja uprkos krahu braka Ešli kaže da želi da inspirira buduće mlade žene i bivše supruge da život može biti težak, ali i lep dok se leči duša.

"Odlučila sam da podelim omiljena sećanja sa venčanja jer svaka mlada zna koliko truda je uloženo u taj dan, a ja sam se osećala uskraćeno za to iskustvo,“ objašnjava Ešli. „Nisam dobila muža, nisam mogla da objavim slike, nisam mogla da predam venčanicu, nemam tradiciju godišnjica… Zato sam želela da otvorim razgovor o danu koji mi je mnogo značio, čak i ako brak nije opstao.“

Video je postao viralan sa više od 8 miliona pregleda, a Ešli kaže da je bila preplavljena ljubaznim i podržavajućim komentarima.

"Nisam ni slutila da će toliko ljudi biti zainteresovano. Osećam se kao da mi 8 miliona ljudi šalje najveći zagrljaj na svetu,“ kaže ona.

Što se tiče njenog puta nakon razvoda, Ešli iz Las Vegasa kaže da je još uvek u procesu iscjeljenja i da još nije spremna da podeli detalje o naglom kraju braka.

"Prošle su samo četiri meseca otkako mi se život preokrenuo, pa će priča doći kada budem spremna mentalno i emocionalno,“ napominje.

U međuvremenu, želi da inspiriše druge žene u sličnim situacijama da budu jake i verne sebi:

"Moj savet mladim ženama koje se iznenada razvedu je da se sete svoje vrednosti. Moj omiljeni citat sada je: ‘Što duže ostajete na pogrešnom vozu, teže je da se vratite kući.’ Svi zaslužujemo pravog, lojalnog i poštovanog partnera. Minimalno nije dovoljno. Postoji čitava zajednica žena koje razumeju kroz šta prolazite — niste same!“