Iz Južnoafričke Republike pravo u Malo Crniće stigla je Naledi Repaje, a priča nje i njenog supruga Bojana pravi je dokaz da ljubav i posvećenost mogu pretvoriti i najtrošniju kuću u dom iz snova. Harizmatična snajka iz plemena Zulu, koja je osvojila Srbiju svojim šarmom i toplinom, pokazala je na Instagramu kako su staru, zapuštenu kuću pretvorili u luksuzan, svetao prostor pun života i emocija.

Venčanje Naledi Repaje Foto: printscreen/instagram/repajanaledi

Kuća koja je bila pred rušenjem sada izgleda kao iz kataloga

Kada su Naledi i Bojan kupili staru kuću u Malom Crniću, mnogi su mislili da od nje nema spasa. Zidovi su pucali, fasada se ljuštila, krov prokišnjavao, a trem bio zarastao u korov. Danas, zahvaljujući njihovoj upornosti, kreativnosti i, kako Naledi kaže, "ljubavi prema detaljima", ta ista kuća izgleda kao iz luksuznog kataloga za enterijer.

Pogledajte u galeriji kako sada izgleda njen dom:

1/4 Vidi galeriju Naledi Repaja pokazala kako je sredila svoj dom - spavaću sobu pretvorila kao one iz kataloga Foto: printscreen/instagram/repajanaledi

Spavaća soba iz bajke

Najveće oduševljenje izazvala je spavaća soba, koja kao da je izašla iz romantičnog filma: vintidž krevet u svetlozelenoj boji, luster koji baca nežnu svetlost, starinsko ogledalo u zlatnom ramu i lampe sa abažurima – svaki detalj odiše elegancijom i toplinom doma. Čak su i porculanske šoljice na noćnom stočiću postale zaštitni znak ovog enterijera, u kojem se susreću engleski šarm i srpska duša.

Dnevna soba u belom: jednostavnost koja odiše luksuzom

Dnevna soba je uređena u belim i bež tonovima, sa rustičnim akcentima drveta i kaminom koji prostoru daje posebnu toplinu. Minimalizam i svetlost čine da sve izgleda prostrano, svečano i harmonično – dokaz da luksuz ne znači raskoš, već ukus i sklad.

Kuća Naledi Repaje Foto: printscreen/instagram/repajanaledi

Spoj dve kulture u svakodnevici

Naledi nije samo obnovila kuću – ona je u svaki njen kutak utkala deo svog identiteta. U njenom domu danas se mešaju mirisi srpske kuhinje i afrički detalji u dekoru. Na fotografijama često možemo videti kako mesi hleb, pravi sarmu ili pomaže svekrvi u bašti – ponekad u srpskoj narodnoj nošnji, a ponekad sa afričkim ukrasima u kosi.

"Rođena sam u Južnoj Africi, ali srce mi je ovde", napisala je Naledi uz jednu od objava koje su dirnule mnoge pratioce.

VIDEO: Naledi Repaja Zulu: