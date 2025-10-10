Bet Hardi, kozmetičarka iz Velike Britanije, podelila je na TikTokuneobičan kućni eksperiment koji je izazvao lavinu komentara - odlučila je da izbeli svoj ugaonu garnituru pomoću mešavine varikine i vode.

Iako su je mnogi u početku nazvali ludom, reakcije su se brzo promenile kada su videli rezultat: tamnosiva garnitura je postala svetlosiva, gotovo bež, i izgleda kao nova.

Bet je u videu objasnila da je potrošila oko 20 flaša varikine, a da joj je najteže bilo kad je trebalo da potopi prvu navlaku za jastuk. "Rastvorila sam pola boce varikine sa malo vode i bukvalno sam počela da se pitam što mi je to trebalo."

Pogledajte u galeriji slike pre i posle:

Malo-pomalo, potopila je jednu po jednu navlaku u rastvor. Svaku je cedila, izravnala na kuhinjskom podu i ostavila da stoji dva-tri sata, pa ponovo potopila, ukupno - tri puta. Na kraju, od tamnosive dobila je boju slonovače. "Da li sam stvarno luda ili se i vama dopada kako ovo sad izgleda?" pitala je svoje pratioce.

Video je prikupio preko 200.000 pregleda, a komentari su se nizali: "Izgleda skupo", "Kao da je nova", "Nikad mi ovo ne bi palo na pamet". Ipak, bilo je i zabrinutih pitanja - da li su sada jastuci zapaljivi, da li će požuteti, da li ugaona garnitura miriše na varikinu?

Bet je objasnila da je jastuke prala deterdžentom između izbeljivanja, a i navlake sa rama je uspela da skine i sredi. "Oprala sam ih tri puta, tako da je ostala samo boja, ne i varikina", dodala je, ali priznala da će pratiti da li će s vremenom požuteti.

Na kraju, kaže da je zadovoljna rezultatom i da joj tkanina izgleda i dalje isto. "Dosta mi je sive boje u kući", priznaje.

Važno upozorenje za sve koji žele da probaju sličan trik:

Izbeljivanje nameštaja kod kuće može biti rizično. Nikada ne mešajte varikinu sa drugim sredstvima za čišćenje, jer tako mogu nastati opasni gasovi. Pre upotrebe, proverite etiketu, testirajte na maloj površini i zaštitite ruke i disajne puteve. Pogledajte u galeriji slika kakav nameštaj da odaberete za malu dnevnu sobu, a u pročitajte i kakvu je ugaonu garnituru odabrala slavna holivudska glumica za svoju kuću.

