Bet Hardi, kozmetičarka iz Velike Britanije, podelila je na TikTokuneobičan kućni eksperiment koji je izazvao lavinu komentara - odlučila je da izbeli svoj ugaonu garnituru pomoću mešavine varikine i vode.

Iako su je mnogi u početku nazvali ludom, reakcije su se brzo promenile kada su videli rezultat: tamnosiva garnitura je postala svetlosiva, gotovo bež, i izgleda kao nova.

Bet je u videu objasnila da je potrošila oko 20 flaša varikine, a da joj je najteže bilo kad je trebalo da potopi prvu navlaku za jastuk. "Rastvorila sam pola boce varikine sa malo vode i bukvalno sam počela da se pitam što mi je to trebalo."

Pogledajte u galeriji slike pre i posle:

Garnitura Foto: Printscreen/Tiktok/hardybeth

Malo-pomalo, potopila je jednu po jednu navlaku u rastvor. Svaku je cedila, izravnala na kuhinjskom podu i ostavila da stoji dva-tri sata, pa ponovo potopila, ukupno - tri puta. Na kraju, od tamnosive dobila je boju slonovače. "Da li sam stvarno luda ili se i vama dopada kako ovo sad izgleda?" pitala je svoje pratioce.

Video je prikupio preko 200.000 pregleda, a komentari su se nizali: "Izgleda skupo", "Kao da je nova", "Nikad mi ovo ne bi palo na pamet". Ipak, bilo je i zabrinutih pitanja - da li su sada jastuci zapaljivi, da li će požuteti, da li ugaona garnitura miriše na varikinu?

Bet je objasnila da je jastuke prala deterdžentom između izbeljivanja, a i navlake sa rama je uspela da skine i sredi. "Oprala sam ih tri puta, tako da je ostala samo boja, ne i varikina", dodala je, ali priznala da će pratiti da li će s vremenom požuteti.

Na kraju, kaže da je zadovoljna rezultatom i da joj tkanina izgleda i dalje isto. "Dosta mi je sive boje u kući", priznaje.

Važno upozorenje za sve koji žele da probaju sličan trik:

Izbeljivanje nameštaja kod kuće može biti rizično. Nikada ne mešajte varikinu sa drugim sredstvima za čišćenje, jer tako mogu nastati opasni gasovi. Pre upotrebe, proverite etiketu, testirajte na maloj površini i zaštitite ruke i disajne puteve. Pogledajte u galeriji slika kakav nameštaj da odaberete za malu dnevnu sobu, a u pročitajte i kakvu je ugaonu garnituru odabrala slavna holivudska glumica za svoju kuću.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

Ne propustiteŽena120 LJUDI JE MALTRETIRALO NA INTERNETU, PISALI JOJ DA SE UBIJE: Htela sam da okončam SVE, ali onda sam saznala STRAŠNU istinu!
ela.jpg
ŽivotOVO SREDSTVO UBIJA KORONU BOLJE OD ASEPSOLA! Dr Rogić otkrio šta je najbolje za čišćenje kuće od virusa! SVI GA IMAMO
profimedia0424224359.jpg
ŽivotSIRĆE I RAKIJA NEMAJU EFEKTA NA KORONA VIRUS: Evo šta kažu beogradski stručnjaci, koristite ova sredstva!
profimedia0331400356.jpg
StilPametno rešenje za male kvadrature i plitak džep

 VIDEO: Izbeljivanje kose blanšom

Izbeljivanje kose blanšom Izvor: TikTok/lexierainbolt