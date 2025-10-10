Slušaj vest

Prema horoskopu, oktobar je, po pitanju finansija, uznemirio mnoge, ali 5 horoskopskih znakova neće imati sreće u ovom periodu, gubici su im zapisani u zvezdama. Napeti planetarni aspekti, retrogradni uticaji i nestabilna energija vode i vazduha stvaraju haotične okolnosti u kojima impulsivnost, idealizam i manjak praktičnosti mogu dovesti do ozbiljnih finansijskih poteškoća.

Ako se prepoznajete među ovim horoskopskim znakovima koji neće imati sreće do kraja oktobra, vreme je da usporite, razmislite o troškovima i izbegnete rizične odluke.

Ovan – impulsivnost koja skupo košta

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pun Mesec 17. oktobra snažno utiče na Ovnovu potrebu za dokazivanjem i nezavisnošću. Taj osećaj lako će se pretvoriti u nepromišljeno trošenje i ishitrene odluke. U želji da promene način života ili investiraju u lične projekte, mnogi Ovnovi će verovatno iscrpeti svoje resurse. Mars, njihova vladajuća planeta, pojačava energiju, ali i nestrpljenje, što vodi u rizične poteze. Savet je jednostavan – zastanite pre nego što posegnete za novčanikom i razmislite dvaput pre svake kupovine.

Blizanci – gubici zbog nepažnje i prevelikog poverenja

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Oktobar donosi konfuziju u komunikaciji i poslovnim dogovorima, što će posebno pogoditi Blizance i horoskopske znakove koji neće imati sreće u ovom periodu. Merkur, vladar Blizanaca, nalazi se u napetom aspektu u Vagi, pa su mogući pogrešni proračuni i nejasni dogovori. Blizanci bi lako mogli da potpišu nepovoljan ugovor ili izgube novac zbog previše poverenja u druge. Njihova prirodna radoznalost i potreba da rade više stvari odjednom samo povećavaju rizik od grešaka. Važno je da se fokusiraju, provere svaku cifru i izbegavaju obećanja koja zvuče predobro da bi bila istinita. Proverite šta vas sve čeka u oktobru.

Lav – želja za luksuzom prazni novčanik

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Lavovi žele da zablistaju, ali nažalost naći će se među 5 horoskopskih znakova koji neće imati sreće u oktobru i koji će preterati s troškovima. Bilo da žele da impresioniraju druge ili da sebe nagrade za trud, lako bi mogli da izgube meru. Napet odnos Marsa i Urana upozorava da ne troše više nego što mogu da nadoknade. Ulaganja u izgled, garderobu ili putovanja doneće im trenutni osećaj zadovoljstva, ali i kasnije brige. Ključ je umerenost – pravi sjaj dolazi iz samopouzdanja, ne iz računa u minusu. Saznajte i u kojim godinama života svako dobije karmičku lekciju.

Škorpija – novac i konflikti idu ruku pod ruku

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ulazak Marsa u znak Škorpije 12. oktobra donosi snažnu energiju, ali i tenzije u oblasti zajedničkih finansija. Moguće su rasprave oko nasledstva, investicija ili novca u partnerskim odnosima. Ako ne pristupe situacijama smireno, Škorpije (kao i ostala 4 horoskopska znaka koja neće imati sreće u oktobru), rizikuju da izgube i novac i poverenje drugih. Potreba da sve kontrolišu može da izazove sukobe, pa je važno da nauče kada da popuste. Diplomatičnost i strpljenje sada vrede više od svake sume. Saznajte i šta vam donosi horoskop za usamljena srca.

Ribe – dobrodušnost koja skupo košta

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Ribe su poznate po empatiji i idealizmu, ali tokom oktobra naći će se među horoskopskim znakovima koji neće imati sreće. Upravo te osobine mogle bi da dovedu do finansijskih gubitaka. Njihova planeta Neptun je retrogradna, što zamagljuje rasuđivanje i otežava donošenje praktičnih odluka. Mnoge Ribe će imati potrebu da pomažu drugima ili ulažu u neproverene ideje, ali bez realne procene – što će učiniti da istanje slamaricu i praktično osiromaše. Vreme je da se spuste na zemlju, postave granice i razmisle o sopstvenim potrebama pre nego što pruže pomoć drugima. Proverite šta znači podznak u svakom znaku.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: